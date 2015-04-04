По широкому спектру вопросов

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Ербол ТИШКАМБАЕВ
Целью визита и проведенных встреч стал обмен опытом в сферах противодействия новым вызовам и угрозам в финансовой, налоговой, бюджетной сферах, а также развитие взаимодействия по наиболее актуальным направлениям межпарламентского сотрудничества. Так, состоялись переговоры с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным, первым заместителем председателя Государственной Думы РФ Александром Жуковым, председателями комитетов по бюджету и налогам Андреем Макаровым, по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Слуцким.
Российские парламентарии приветствовали визит казахстанской делегации и выразили готовность к сотрудничеству по самому широкому спектру вопросов. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов развития налогового законодательства, практики взаимодействия парламента с правительством и другими гос­органами, объединения усилий в противодействии новым вызовам и угрозам в финансовой сфере. Российские коллеги дали пояснения по ряду положений законопроекта «Об амнистии капиталов», а также информировали о проводимой работе по совершенствованию деятельности Счетной палаты РФ.
С обеих сторон была отмечена важность взаимодействия законодательных органов двух стран в части обмена информацией и синхронизации законотворческой деятельности, в особенности в связи с началом деятельности Евразийского экономического союза. В ходе посещения Государственной Думы РФ казахстанская делегация приняла участие в заседании Комитета по бюджету и налогам.
По итогам переговоров были достигнуты договоренности о расширении межпарламентского сотрудничества.
Также казахстанская парламентская делегация провела встречу с руководством Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральной налоговой службы (ФНС). Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал об опыте становления возглавляемой им службы, принципах и направлениях деятельности, применяемом инструментарии, формате взаимодействия с другими государственными органами, направлениях международного сотрудничества и пр. Особое внимание было уделено ознакомлению с деятельностью Центра оценки рисков. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о продолжении и расширении сотрудничества, в том числе в сфере профильной подготовки кадров и др.
В ходе встречи в ФНС руководитель службы Михаил Мишустин ознакомил казахстанскую делегацию с основными принципами и направлениями деятельности налоговой службы России. Российской стороной был презентован действующий интернет-портал, который предоставляет возможность как физическим, так и юридическим лицам получить упрощенный доступ к максимальному числу государственных услуг в налоговой сфере. Эффективность работы достигается в том числе за счет минимизации возможных издержек бизнеса и физических лиц при оплате налогов и взаимодействии с налоговыми органами. Результатом встречи стали договоренности о продолжении сотрудничества налоговых органов Казахстана и России.
Во встречах приняли участие депутат Мажилиса Гульжана Карагусова и сенатор Рашит Ахметов.
В рамках визита в РФ Д. Назарбаева встретилась также с председателем Счетной палаты Российской Федерации Татьяной Голиковой.

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