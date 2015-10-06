Свежий выпуск По широкому спектру вопросов Ольга ФАЙНШТЕЙН

Открывая встречу, А. Даулбаев проинформировал посла об основных направлениях деятельности органов прокуратуры Казахстана, а также о создании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, стороны выразили удовлетворение сложившимися двусторонними отношениями, обменялись информацией о перспективах дальнейшего сотрудничества. Была отмечена значимость заключенных между Казахстаном и Испанией договоров в области уголовного судопроизводства. В частности, по вопросам взаимной правовой помощи, выдачи и передачи осужденных лиц. Как отметили собеседники, подписанные межгосударственные соглашения призваны укрепить взаимодействие между правоохранительными органами двух стран и внести важный вклад в дело борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка.

В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере противодействия транснациональной организованной преступности, киберпреступности, терроризму и экстремизму, обеспечения информационной безопасности.