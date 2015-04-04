По шоссе и по холмам Статьи Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В рамках соревнований прошли индивидуальные, командные и групповые гонки. На три дня южный город превратился в столицу велоспорта. Спортсменам пришлось стартовать в дождь и метель, но капризы погоды не снизили накал борьбы. Соревнования вызвали большой интерес у горожан. Увлечение велоспортом в целом и горным велосипедом в частности сейчас переживает настоящий бум, ведь это очень зрелищный вид спорта. Число регионов, в которых он культивируется, с каждым годом растет, несмотря на то, что горные велосипеды и экипировка достаточно дорогие. На этот раз для участия в соревнованиях приехали команды из десяти областей, выставив в общей сложности более сотни участников.



Лучший результат среди юношей показал Мадияр Маликов из Алматинской области. На втором месте – Андрей Адольф из Костаная, и на третьем Даниил Гафаров из Западно-Казахстанской области.



Звание чемпиона страны по итогам соревнований досталось мастеру спорта международного класса из Павлодара Кириллу Казанцеву. Серебряным призером стал мастер спорта Шакир Адилов из Алматы. Бронза также у павлодарского спортсмена Сергея Ковальчука. В рамках чемпионата РК впервые прошел кросс-кантри марафон среди мужчин, участие в котором приняли также два спортсмена из Кыргызстана.

По информации Владимира Дзабаева, главного тренера сборной по велоспорту, соревнования прошли на высшем уровне. Победители среди взрослых участников соревнований оказались вполне предсказуемы, чего не скажешь о юниорах. Успех юных велогонщиков во многом стал неожиданным для жюри и даже их наставников.



Впервые на внутренних соревнованиях привлекли лабораторию, организовав на всех этапах соревнований допинг-контроль. Также для спортсменов, тренеров и судей прошел специальный семинар, в ходе которого аудиторию познакомили с международными правовыми актами против применения допинга.