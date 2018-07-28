По шоссе на самолете пришлось путешествовать жителю Чикаго

Пилоту пришлось посадить легкомоторный самолет Ercoupe 415-D на автомобильную трассу Lake Shore Drive в Чикаго и некоторое время передвигаться по шоссе, передает "Российская газета"
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Пилот, его пассажирка, а также люди на дороге не пострадали, сообщает газета Chicago Tribune.
По данным Федерального авиационного управления, пилот пролетел под аркой пешеходного моста и хотел приземлиться на соляных озерах. Однако машина неожиданно стала терять высоту.
Пилот запросил разрешение посадить самолет на автотрассу. Полиция заблаговременно закрыла для проезда часть дороги. По факту инцидента проводится расследование. По предварительным данным, причиной нештатной ситуации стало отсутствие топлива.