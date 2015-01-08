По «Швейцарии» и «Лапландии»

Свежий выпуск
612
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
фото Серика КАСЫМОВА
С целью налаживания деловых связей, которые расширят сотрудничество Казахстана с приграничными облас­тями РФ, Акмолинскую область посетила делегация из Кургана. Возглавила ее руководитель крупной туристской компании «Санаторно-курортное объединение «Здоровье» Наталья Краснова, в состав вошли такие крупные инвесторы, как генеральный директор компании «Сибирь» Вургун Агаев. Возможность реализации совместных туристических проектов живо интересует россиян, ведь только в Акмолинской области насчитывается более 200 объектов отдыха, из них около 100 – круглогодичного функционирования. Если только в летнее время уникальные природные комплексы Бурабая, Зеренды, Сандыктау, Коргалжыно посещают более 500 тыс. туристов, то в целом за год это до миллио­на людей.
Гости из России стали участниками ежегодного открытого чемпионата Казахстана мастеров охоты с ловчими птицами «Кансонар». Затем делегация Курганской области по программе информационно-рекламного тура посетила горнолыжную базу «Еликты» Зерендинского района. Здесь после капитальной реконструкции проводятся массовые катания, а в народе этот уникальный лыжный комплекс называют «кокшетауским Шымбулаком».
Программа пребывания российской делегации завершилась посещением Щучинско-Боровской курортной зоны, где гости своими глазами увидели «казахстанскую Лапландию», побывали на поляне Абылай-хана, посетили музейный комплекс, рассказывающий о его жизни и деятельности. Бизнесмены смогли по достоинству оценить комфорт и пяти­звездочный сервис в санатории «Алмаз», отелях «Риксос», «Айнаколь».

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
К другим прицениться, свое показать
Укрепляя обороноспособность страны
Образ будущего страны
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
Сегодня казахстанцы отмечают Жаңару күні
«Поменять коленку» можно в Улытау
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Указ Президента Республики Казахстан О Саткалиеве А. М.
Переселение должно быть под контролем
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Собственный бренд создала жительница Конаева
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан
Нашли применение отходам из пластика
Праздник начинается с айтыса
На службу – в чапане и камзоле
Предупрежден – значит вооружен
Венгерские инвесторы построят три завода
Весеннее возрождение
Воде – дорогу!
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Песнь об Алие
За знаниями – на Skills Enbek
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане
От Волги до Берлина
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Из болота тащили... верблюда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]