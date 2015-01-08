По «Швейцарии» и «Лапландии» Свежий выпуск 612 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

фото Серика КАСЫМОВА

С целью налаживания деловых связей, которые расширят сотрудничество Казахстана с приграничными облас­тями РФ, Акмолинскую область посетила делегация из Кургана. Возглавила ее руководитель крупной туристской компании «Санаторно-курортное объединение «Здоровье» Наталья Краснова, в состав вошли такие крупные инвесторы, как генеральный директор компании «Сибирь» Вургун Агаев. Возможность реализации совместных туристических проектов живо интересует россиян, ведь только в Акмолинской области насчитывается более 200 объектов отдыха, из них около 100 – круглогодичного функционирования. Если только в летнее время уникальные природные комплексы Бурабая, Зеренды, Сандыктау, Коргалжыно посещают более 500 тыс. туристов, то в целом за год это до миллио­на людей.

Гости из России стали участниками ежегодного открытого чемпионата Казахстана мастеров охоты с ловчими птицами «Кансонар». Затем делегация Курганской области по программе информационно-рекламного тура посетила горнолыжную базу «Еликты» Зерендинского района. Здесь после капитальной реконструкции проводятся массовые катания, а в народе этот уникальный лыжный комплекс называют «кокшетауским Шымбулаком».

Программа пребывания российской делегации завершилась посещением Щучинско-Боровской курортной зоны, где гости своими глазами увидели «казахстанскую Лапландию», побывали на поляне Абылай-хана, посетили музейный комплекс, рассказывающий о его жизни и деятельности. Бизнесмены смогли по достоинству оценить комфорт и пяти­звездочный сервис в санатории «Алмаз», отелях «Риксос», «Айнаколь».