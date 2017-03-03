​По следам ирбиса

Автор представленных фоторабот – Салторе Сапарбаев – старший научный сотрудник Алматинского государственного природного заповедника, увлеченный фотографированием дикой природы. Этим занятием он заболел с приходом на работу в заповедник в 2005 году. Сначала снимал пленочным «Зенитом», потом, поднабравшись опыта, приобрел цифровую зеркальную камеру, которая открыла дня него новые возможности.

– В мире дикой природы можно сделать уникальные, потрясающие фотоснимки! – говорит Салторе. – Снимая ее больше пяти лет, я еще не могу назвать себя профессионалом. Я все еще учусь методом проб и ошибок. Потому что запечатлевать дикую природу очень сложно и очень увлекательно. Животные – модели непредсказуемые, и караулить их появление приходится часами. Еще надо суметь их не спугнуть, подойти к ним как можно ближе. А ведь едва почуяв человека, многие из них сразу скрываются. Хорошего кадра с маралом я дожидался около шести часов. За горным козлом пришлось лазить по скалам. Помимо них, мне удалось запечатлеть каменную куницу, сибирскую косулю, волка, редких птиц. И снежного барса посчастливилось заснять!

Цель этой фотовыставки – привлечь внимание широкой общественности к проблемам защиты и сохранения дикой природы родной страны и вновь напомнить о том, что под угрозой исчезновения один из символов Казахстана – снежный барс.

В мире насчитывается от 4 до 6,3 тыс. особей этого хищника. В Казахстане их осталось не больше 130. За последние 35 лет численность ирбисов в нашей стране сократилась на треть. Уменьшился и ареал их обитания. Главные причины тому – браконьерство, обеднение кормовой базы (уменьшение численности копытных животных), вторжение человека на его местообитание, усиление фактора беспокойства.

Как отмечают ученые, только в последнеее время наблюдается стабильное поддержание численности этих животных. Еще недавно провести их подсчет было практически невозможно. В 2015 году в Алматинской области стартовал научно-исследовательский проект «Спасение снежного барса». Это новая программа экологического мониторинга ирбиса с применением дистанционного зондирования для выработки рекомендаций по его сохранению. В проекте принимают участие Институт зоологии КН МОН РК, Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК), Казахское географическое общество при поддержке Комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза и одной из крупных казахстанских компаний.

Как подчеркнул научный сотрудник Института зоологии Алексей Грачев, за три года проекта проведена большая работа. Благодаря установленным фотоловушкам удалось подтвердить, что снежные барсы все еще встречаются в окрестностях Алматы. Напомним, что 18 марта 2016 года приборы автоматической фото- и видеорегистрации животных зафиксировали ирбиса всего в 10 километрах от Алматы. Впервые проведено многостороннее изучение экологии хищника в бассейне реки Большая Алматинка. В ряде ее мест фотоловушки также зафиксировали ирбиса.

Выявлены потенциальные места его обитания в пределах бассейна этой реки, их площадь составляет 170,5 квадратных километра. В их объектив здесь попали и основные объекты питания редкой кошки – сибирский горный козел, сибирская косуля, марал, кабан, серый сурок, гималайский улар. Собраны данные по влиянию различных факторов на ее популяцию. По информации участников проекта, всего на горных тропах и других возможных местах обитания снежного барса установлено 50 фотоловушек. Проведены исследования по изучению его популяции в Заилийском Алатау, где обитают примерно 40 ирбисов. Из них 20–25 – в Большом Алматинском заповеднике.

Впервые в Казахстане запланировано использование спутниковой телеметрии. Несколько особей снежного барса будут помечены специальными спутниковыми маячками. Это позволит отслеживать местоположение и перемещение помеченного животного в реальном времени, в результате чего будут выяснены многие вопросы экологии снежного барса. Спутниковое мечение уже широко применяется при изучении ирбиса в Непале, Монголии, России, Афганистане и Кыргызстане.

По словам ученых, результаты исследований будут переданы в виде рекомендаций во все заинтересованные министерства и ведомства для принятия решений по сохранению снежных барсов как вида на территории Казахстана.