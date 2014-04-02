По следам истории Отрара

Сегодня сотрудниками музея проводится большая работа по защите и сохранению свыше 230 историко-археологических архитектурных памятников. Ведь древний Отрар – это золотая колыбель казахской цивилизации. Немало интересного о его становлении как политического, торгового и экономического центра Казахского ханства рассказал на церемонии открытия выставки научный сотрудник археологического музея-заповедника Нурсеит Амзе. По его словам, в ближайшее время подобные экспозиции запланированы и в других регионах страны с целью укрепления связей между областными музеями, а также пропаганды отечест­венной истории.

В Актобе экспозиция развернута в областном историко-краеведческом музее. Здесь представлены редчайшие археологические находки и экс­понаты, обнаруженные при раскопках городища Отрар и датирующиеся I–XVIII веками нашей эры. Среди них – предметы домашней утвари, изготовленные из глины, облицовочные кирпичи, ювелирные изделия, серебряные и медные сосуды, золотые, серебряные и медные монеты. Есть также этнографические экспонаты XIX–XX веков, инструменты мастера-ювелира и целый ряд древних книг.

Выставка сокровищ древнего Отрара продлится до конца апреля. Со дня открытия она уже привлекла к себе огромный интерес посетителей.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

фото из архива