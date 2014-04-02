Общество
По следам истории Отрара

Сегодня сотрудниками музея проводится большая работа по защите и сохранению свыше 230 историко-археологических архитектурных памятников. Ведь древний Отрар – это золотая колыбель казахской цивилизации. Немало интересного о его становлении как политического, торгового и экономического центра Казахского ханства рассказал на церемонии открытия выставки научный сотрудник археологического музея-заповедника Нурсеит Амзе. По его словам, в ближайшее время подобные экспозиции запланированы и в других регионах страны с целью укрепления связей между областными музеями, а также пропаганды отечест­венной истории.

В Актобе экспозиция развернута в областном историко-краеведческом музее. Здесь представлены редчайшие археологические находки и экс­понаты, обнаруженные при раскопках городища Отрар и датирующиеся I–XVIII веками нашей эры. Среди них – предметы домашней утвари, изготовленные из глины, облицовочные кирпичи, ювелирные изделия, серебряные и медные сосуды, золотые, серебряные и медные монеты. Есть также этнографические экспонаты XIX–XX веков, инструменты мастера-ювелира и целый ряд древних книг. 

Выставка сокровищ древнего Отрара продлится до конца апреля. Со дня открытия она уже привлекла к себе огромный интерес посетителей.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ
фото из архива

Популярное

Все
В мире наступает эра глобального дефицита?
Большие перемены Жетысу
Новую школу признали аварийной после 5 лет эксплуатации в Кызылординской области
Перерождение "третьего сектора" Казахстана
Госзакупки по-новому
Быстрое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме – врач-гастроэнтеролог
Традиция древняя и современная
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Семья – высший приоритет
Акценты расставлены
Стимулы для роста
Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым правилам
Праздник для будущих чемпионов
Путешествие в историю человечества
Решил уйти в отставку
Приятное с полезным
Символы родной страны
Подвели итоги конкурса
Музыка, которая удивит
Казахстан – это Родина моя
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана

Читайте также

Общество
О погоде по Казахстану на 28-30 июня рассказали синоптики
Общество , Здравоохранение
На мышей в больнице пожаловалась пациентка в Актау
Общество
Учебники тюркского мира
Общество
«Запланированный» долгострой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]