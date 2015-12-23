​По следам капитана Немо

фото Сергея СУРОВА

Более 10 огромных аквариумов с экзотическими рыбами, каждый из которых вмещает не менее полутонны воды, выставлены во Дворце культуры металлургов. Попав в искусственно созданный полумрак с неоновыми подсветками, посетители при виде редких представителей ихтиофауны с первых же минут погружаются в завороженное, почти гипнотическое состояние.

Много находится желающих поглазеть на полиптеруса сенегальского или рыбу-дракона, обязанного своим прозвищем внешнему сходству со сказочным персонажем. Немало их и возле аквариума, за стеклом которого плавает леопардовая мурена, чье мясо древние римляне вкушали исключительно на пирах.

На выставке представлены и экспериментальные творения селекционеров, в живой природе которых точно не встретишь. Таковой является рыба-попугай, полученная в результате скрещивания нескольких видов южноамериканских циклид.

Увлекательное путешествие экскурсовод непременно дополняет интересной информацией о рационе питания обитателей подводного мира. Самой прихотливой и капризной считается опять же леопардовая мурена, предпочитающая лакомиться в основном креветками и мидиями. Хищники – панцирная щука и скат – в неволе едят говяжье сердце. Диета Черного Паку, представителя семейства пираньевых, напротив, вегетарианская, несмотря на его крупные размеры и внушительные челюсти.