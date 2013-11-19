По следам «Нового Шелкового пути»

В масштабном и статусном форуме приняли участие более 800 делегатов. Редакция «Казахстанской правды» попросила поделиться своими впечатлениями о состоявшемся на диалоговой площадке разговоре председателя правления транспортной группы ENRC Logistics, входящего в ENRC, Эдуарда КАПЛАНА.

– Эдуард Теодорович, вы принимали участие в работе форума в качестве спикера. Как оцениваете важность и полезность мероприятия с точки зрения бизнесмена-практика?

– Впечатления самые положительные. В первую очередь хотелось бы отметить высокий уровень организации форума, его масштабность. Запомнилось много содержательных докладов, интересных обсуждений. Впечатляет также статус и профессиональный уровень участников мероприятия – спикеров, модераторов, делегатов. Можно сказать, что в Астане собирался цвет современной мировой логистики. Одним из инициаторов этого события выступило АО «НК «Казахстан темiр жолы», которое, получив статус единого транспортно-логистического оператора РК, начинает играть роль локомотива дальнейшего эффективного развития логистического рынка не только в Казахстане, но и во всем регионе СНГ и Балтии. Эта тема также активно обсуждалась в кулуарах форума.

– Какие основные тренды развития современной логистики были отмечены на форуме?

– Главный тренд форума касался вопросов эффективной интеграции участников логистического рынка. Здесь можно отметить три уровня происходящего процесса: государственных органов, национальных компаний и непосредственно частных логистических операторов. Символично, что во время форума было подписано большое количество меморандумов о сотрудничестве участников логистического рынка, в том числе международного уровня. Также символично, что в современной концепции 4PL/ 5PL-провайдера как некоего высшего уровня развития логистики вопросам интеграции уделяется первостепенное значение.

– Транспортная группа ENRC Logistics считается одним из лидеров логистического рынка. Какие направления развития вы определили для предприятий как приоритетные?

– У нас разработана комплексная программа оптимизации деятельности, в которую включены такие направления, как сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, эффективная интеграция участников организации перевозочного процесса, комплексная автоматизация управления логистическими цепочками, участие в гармонизированном развитии нормативно-правовой базы.

Отдельная тема посвящена развитию талантов. Хочется особо отметить актуальность этого направления – только по-настоящему талантливые специалисты могут обеспечить выбор наиболее оптимальных логистических решений комплексных транспортных задач в современных постоянных быстро изменяющихся условиях. В целом мы ставим перед собой амбициозную задачу модернизации наших бизнес-процессов в рамках реализации концепции Supply Chain Management (управление цепочками поставок) и планируем стать 4PL-провайдером.

В этом направлении реализуем два пилотных проекта: создание комплексной системы автоматизированного управления перевозочным процессом и начало управления внутризаводской логистикой. Еще один новый подход, который мы стараемся активно внедрять, – создание совместных планов работ и объединенных проектных команд с участием представителей грузоотправителей, грузополучателей, наших логистических партнеров. Мы осознаем свою роль интегратора и стараемся активно ее реализовывать для повышения эффективности организации перевозок грузов и во благо наших клиентов.

– Вы упомянули о гармонизированном развитии нормативно-правовой базы для эффективного развития логистики. Как в целом оцениваете проведенные реформы на транспорте и транспортное законодательство в Казахстане? Насколько благоприятны условия для успешного развития частного логистического бизнеса?

– Первые шаги реформирования национальной транспортной системы в Казахстане были сделаны еще в начале 90-х. Сначала был приватизирован и демонополизирован грузовой авторанспорт, затем реформа коснулась воздушных и водных сфер перевозок. Во второй половине 90-х годов началось поэтапное реформирование железнодорожного транспорта. На наш взгляд, делаются достаточно выверенные шаги реформирования железнодорожной отрасли, роль которой в экономике страны трудно переоценить. Вместе с тем было бы целесообразно обеспечить возможность частным операторам работать со своими локомотивами на отдельных маршрутах. Это позволило бы эффективнее решать проблему обновления и увеличения локомотивного парка. Что касается нормативно-правовой базы, то ее развитие несколько отстает от структурной реформы транспортного сектора. В частности, на уровне нормативных документов необходима более четкая регламентация процессов эффективного взаимодействия участников организации железнодорожных перевозок. Недостаточно четко прописан механизм предъявления штрафов за простои вагонов и другие. Но это дело поправимое, необходимая работа в этом направлении ведется.

– На форуме активно обсуждалась тема транзитных перевозок и развития транзитного потенциала Казахстана. На ваш взгляд, есть ли необходимые условия в нашей республике для увеличения объемов транзитных перевозок?

– Двадцать лет назад Казахстан стал одним из авторов очень красивой, амбициозной идеи – создания альтернативного наземного коридора Европа – Азия, который мог бы конкурировать с морским маршрутом, проходящим через Суэцкий канал. В республике утверждена и успешно реализуется Государственная программа «Новый Шелковый путь», и было бы целесообразно разработать аналогичную межгосударственную программу с подробным планом действий и с участием Казахстана, Китая, России, Беларуси, других государств в ее формировании и реализации. Также видится целесообразной разработка специальной межгосударственной казахстанско-китайской программы развития железнодорожных переходов Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос.

Важно отметить, что усиление транзитного потенциала Казахстана положительно влияет и на развитие экспортно-импортного потенциала отечественных участников мировых рынков (в плане развития транспортной инфраструктуры, упрощения таможенных процедур на государственных границах и др.). Это особенно важно в условиях их удаленности от основных морей и океанов. В то же время, на наш взгляд, вопросам оптимизации и развития экспортно-импортных перевозок должно также уделяться особое внимание в рамках формирования государственной транспортной политики. В целом нужно признать, что казахстанская логистика динамично развивается вместе с транспортным сектором страны, и впереди нас ждет еще много свершений.

Беседовал Ракип ЗЕЙНАЛОВ