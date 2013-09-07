Культура
По следам одной арфы

03Сольными концертами своих земляков-алматинцев 23-летняя Айдана радует уже третий год подряд. Она родилась в семье профессиональных музыкантов. С 14 лет начала обучаться игре на одном из древнейших музыкальных инст­рументов – арфе, которая появилась еще на заре человечества и стала прародительницей всех струнных инструментов. Среди арфистов популярна легенда о появлении первого щипкового инструмента. Как-то охотник, натягивая тетиву лука, заметил, что она издает неж­ный мелодичный звук. Он проверил свои наблюдения, и звук ему понравился еще больше. Тогда он решил натянуть рядом еще одну тетиву, покороче, и появились уже два музыкальных звука различной высоты. Тогда стало возможным сыграть простенькую мелодию… Струны с тех пор добавлялись, а форма оставалась прежней – в виде лука.

Пальцы Айданы Карашевой в этот вечер нежно перебирали струны арфы, и на свет рождались удивительные мелодии, которые чудесным образом возвращали нас, горожан, в леса, в горы, в степи, в долины – в природу, в мир естественных звуков.

Интересна творческая судьба молодой арфистки. После учебы в Рес­публиканской казахской средней специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей им. А. Жубанова она поступила в музыкальный колледж при Московской консерватории им. П. Чайковского в класс профессора, заслуженной артистки РФ, солистки Большого театра Ирины Пашинской. Айдану приглашали в Тольяттинскую филармонию и в Молодежный симфонический оркестр Поволжья. В прошлом году она заняла первое место на московском конкурсе «Золотая лира». Сейчас она учится на третьем курсе Московской консерватории им. П. Чайковского и при этом ведет активную концертную деятельность, что очень важно для музыкантов. Айдана Карашева стала первой исполнительницей специально написанных для арфы сочинений современных композиторов Дениса Писаревского, Елены Соколовской, Анастасии Ведяковой, которые с успехом прозвучали на концертных площадках Москвы.

...И в этот вечер Айдана подарила зрителям встречу с чудесной музыкой арфы.

Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы

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