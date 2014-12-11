По следам одной песни Рухани Жаңғыру 1625 Зарина НОКРАБЕКОВА

Фото Кайрата Казиакпарова

Какой же она была, Балкадиша? Красавица, которой посвятил свою песню, ставшую классикой, знаменитый сказитель Ахан-серэ Корамсаулы? В попытке ответить на эти вопросы, предвкушая приоткрыть завесу тайны, ореол загадочности, существующий вокруг песни и героини, мы побывали в Зерендинском районе Акмолинской области. Именно здесь, согласно историческим данным, жила знаменитая Балкадиша. Здесь же она нашла свой последний приют.



"Халиф на час"



Ахан-серэ Корамсаулы родился на севере Казахстана, его имя было известно широко в степи, а песни были любимы и передавались из уст в уста. Его голос звучал в самых разных уголках края, в любом ауле ему были рады. Он был дорогим гостем любого торжества, тоя. На плечи ему накидывали лишь самые лучшие чапаны, дарили лишь самых лучших скакунов. Но неизменным оставался его иноходец Кулагер, который был быстрее ветра и побеждал во всех степных скачках. И не одна степная красавица, бросая украдкой взгляды на статного, умного джигита, вздыхала о нем...



Но судьба порой бывает жестокой. Радость и счастье не задержались под его шаныраком. Похоронив одну за другой двух жен, он остает­ся с больным сыном на руках. От руки вероломного бая погибает и его тулпар Кулагер. Движимый черной завистью мелкой души человек отбирает у него последнее утешение. Съежившись от боли, молча скорбя от горя, Ахан-серэ часто уходил к озеру, подолгу сидел у воды... Он стал замнут, сторонился людей. Его стремление к одиночеству в народе истолковывали по-разному. И вот уже невзначай оброненное кем-то слово, мол, дескать, к озеру певец ходит, чтобы общаться с пери (водными феями), из тоненькой струйки слухов превращается в поток клеветы. Не обошлось без недоброжелателей, прятавших зависть под маской, когда Ахан был на коне.



«Слава – товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо», – эти слова Оноре де Бальзака лучше всего описывают положение Ахана-серэ. Вчерашний любимец публики, народный герой в одночасье стал прак­тически изгоем. Горький поворот в судьбе подкосил певца. Нежный сердцем и творческой души, он горевал неистово. Не подавая виду, похоронив в себе обиду на несправедливость, Ахан молча оплакивал ушедших из жизни любимых.



Людская память скоротечна порой. И даже обласканный вчера вниманием поэт сегодня уже был не самым желанным гостем на пиршествах. Но, к счастью, всегда оставались верные ему и его таланту друзья и поклонники. В этот непростой для него период, он повстречал Балкадишу...



Храброе сердце



У богача Мусы после долгих лет ожидания рождается наследник, младенца нарекают Баймырзой. В честь этого события счастливый отец устраивает большой той – шілдехана. Будучи поклонником творчества Ахана-серэ, богач, вопреки народным предрассудкам и слухам, дает распоряжение пригласить певца на праздник.



Прибывший на торжество поэт чувствует себя неуютно: люди заметно сторонятся его, в глазах многих читается страх приблизиться к человеку, имеющему дело с самими пери. Оказавшаяся на тое юная Балкадиша, желая поддержать поэта и показать людям нелепость их суждений, садится рядом с ним. С горячностью, присущей лишь юности, красавица бросает вызов большинству.



Поступок чистого, искреннего серд­ца вдруг встрепенул поэта, оживил его, придал силы. Когда же пришло время уходить, и за Балкадишой пришли снохи (согласно степному обычаю незамужняя молодая девушка могла выезжать из дома лишь в сопровождении невесток – жен братьев), певец дает ей разрешение уйти, проводив взглядом, полным восхищения от ее благородства. А вскоре в душе благодарного поэта рождаются строки, посвященные юному смелому сердцу нежной красавицы:



"Даже если восемьдесят девушек

выйдут на прогулку,

среди них только ты,

как Венера, светишь, Кадиша..."



По сохранившимся данным, Балкадиша родилась в 1883 году в ауле Серке Зерендинского района. Ее отец Ыбырай был из зажиточных степняков. Говорят, что своей статью, красотой Балкадиша пошла в отца. В момент памятной встречи с поэтом Балкадише было около 20 лет, и согласно степному обычаю она была засватана, а Ахану-серэ было уже за 50.



Вскоре после тоя, в году 1904-м, Балкадиша вышла замуж. Узнав о встрече на тое и смелом поступке дочери, обеспокоенный отец поспешил выдать ее за засватанного ранее жениха. К слову, вопреки распространенному мнению супруг Балкадиши был вовсе не глубокий старик, а молодой человек, старше ее всего на несколько лет. И версия песни, которую нередко мы слышим в исполнении современных певцов, где Балкадиша выходит замуж за глубокого старца, неверна, утверждают аксакал Мухит Кабдешев и поэтесса Куляш Рахымжанова. Согласно полученным данным, со своим суженым Сулейменом Балкадиша прожила почти полвека, родив четверых детей. В 1954 году Балкадишы не стало.



Координаты из тетрадки



Сейчас в ауле Кеноткель проживает правнучка героини песни – Айымкоз. А в нескольких километрах от поселка Зеренда и аула Кеноткель расположилось маленькое село Караоткель – родное село Балкадиши. Похоронена же героиня песни в Кеноткеле, в котором проживала с супругом. Небольшое кладбище, огороженное нехитрым забором. Захоронение – каких сотни. Второй ряд с краю... Небольшая плита, установленная впереди, свидетельствует, что именно здесь свое последнее пристанище нашла Балкадиша, песнь о которой разнеслась по всей степи, минуя границы и эпохи. Памятную плиту установили лишь этим летом по инициативе местных жителей. Быстро собрали средства, заказали памятник. Однако путь к возвращению на страницы истории для нее был куда более долгим.



60-е годы. Молодой учитель Мухит Кабдешев, окончив Уральский педагогический институт, по распределению попадает в Целиноград. Однако мест в казахской школе для вчерашнего студента не оказалось, и он попросился в Кокчетавскую область. Оказавшись в Караоткеле, он с энтузиазмом принимается за работу. Школьные будни шли ровной чередой. Как-то в беседе с завучем школы Курмангали Айткожиным он узнает, что героиня знаменитой на весь Казахстан песни Балкадиша жила здесь. К. Айткожин даже показывает ему место захоронения. Просит запомнить. Придя домой, учитель математики заносит точные координаты в тетрадь.



– Я сам не знал, зачем это делаю. Думал, пригодится когда-нибудь, – вспоминает аксакал.



Так впоследствии и вышло. Впрочем, не будем забегать вперед. Через 10 лет история повторилась. Аксакал, живущий в селе Караоткель, Шарип Тлеуов рассказывает и показывает ему ту же самую могилу!



– Когда-нибудь обязательно будет нужно. Ведь это история, – сказал тогда старик, наказав молодому мужчине передать сведения подрастающему поколению.



Слова его оказались пророческими. Спустя 30 лет пригодились записи, сделанные в школьной тетрадке учителем. Благодаря им было установлено точное место захоронения. А вскоре установлена плита.



К слову, в 70-е годы в район приезжал писатель Сакен Жунусов, собиравший материал для своей книги, посвященной жизни и творчеству Ахана-серэ. Тогда же был написан портрет Балкадиши. Герои­ню легендарной песни писали с ее младшей сестры – Хадиши, сходство с которой было очень сильным. По словам старейшин аула, Балкадиша была очень красива.



– Старики вспоминали, что у нее была светлая кожа, карие с зеленым оттенком глаза, роскошные косы, рост у нее был высокий. Говорили, что своей статью она пошла в своего отца – Ыбырая, – рассказывает нам Куляш-апай.



Нет пыли на толще веков



Минуя столетия, песня дошла до нас. Ее вторым рождением можно назвать 1925 год. Тогда в Париже на всемирной выставке ее исполнил лучший голос степи – легендарный Амре Кашаубаев. Казалось, что жителей культурной столицы мира сложно чем-либо удивить, но нашему Амре своим неповторимым голосом и невиданно-чудным инструментом удалось буквально влюбить в себя и в песню о казахской девушке французов и гостей выставки.



Удивительно, но, найдя однажды путь к слушателю, "Балкадиша" стала поистине народной. Вряд ли найдется казах, не знающий или никогда не слышавший эту песню. Сама я слышала эту песню еще в раннем детстве. Глубоким, грудным голосом бабушка напевала, занимаясь рукоделием. Смысл слов был не особо понятен, но нежный мотив приятно ласкал слух.



Очень скоро при въезде в Зерендинский район появится памятник, посвященный героине песни. Местные власти, инициировавшие эту идею, отмечают, что образ Балкадиши будет олицетворением внут­ренней силы, красоты казахской девушки в целом. По словам руководителя аппарата акимата Зерендинского района Алмата Балтагарина, со временем возле памятника будет разбит сквер, появятся скамейки, чтобы здесь могли встречаться все влюбленные. Может, история невысказанной любви великого певца к юной девушке вдохновит влюбленных на новые песни?



Автор статьи благодарит акимат Зерендинского района за помощь в подготовке материала