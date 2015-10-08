По следам Pink Floyd и Ди Каприо

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Фото из архива Дианы ШАРАПОВОЙ
Трогательная история о лебедях, кружащих над безжизненной пустыней в поисках зеркальной глади моря, впечатляет пронзительностью слов песни, увлекательным и качественным видеорядом, проникновенным исполнением Дианы Шараповой.

По сюжету клипа певица исследует дно высохшего моря. Она движется через песчаные барханы и растрескавшиеся солончаки. На ее пути возникают то корабли-призраки, то заброшенная и проржавевшая от времени баржа, но в конце маршрута – да здравствует жизнь! – караван верблюдов приводит ее к морскому порту Аральска, а там и до Кокаральской плотины рукой подать. Именно она, плотина, является главной спасительницей Северного Арала, наполняя его водами строптивой Сырдарьи. По словам певицы, недельное пребывание в приаральском регионе далось ей нелегко: моральное давление от осознания масштабов экологической трагедии оказалось невыносимым.

– По дороге нам попадались ржавые тросы, останки кораб­лей, неприступная гора огромных размеров, некогда бывшая островом Кокарал. Идти по ее краю, смотреть на бескрайнюю пустыню и понимать, что еще недавно здесь было море, – очень тяжело, – говорит Диана Шарапова.

Отметим, что экологической проблеме Аральского моря уделяли немало внимания. Так, в 2014 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к миру c видеопосланием, где основной причиной высыхания Аральского моря назвал неадекватное управление водными ресурсами.

– Показывать только негатив и сюрреалистические пейзажи мы не имели морального права, финальная часть клипа пронизана надеждой, – говорит продюсер Роман Миронов. – Ведь Казахстан при помощи ООН и Всемирного банка тратит огромные средства, чтобы сохранить Аральское море и улучшить жизнь жителей региона.

Усилия не напрасны: в 2005 году построена Кокаральская плотина, благодаря которой вода от города Аральска сегодня находится всего в 18 км. А ведь были времена, когда расстояние до моря насчитывало более 70. Но масштаб экологической катастрофы требует все новых решений и поддержки.

Казахстанская певица Диана Шарапова – не первая, кто в своем творчестве обозначил трагическую судьбу Аральского моря. В почетном списке звезд мирового шоу-бизнеса, обратившихся к этой теме, – легендарные Pink Floyd, презентовавшие в прошлом году свое музыкальное видео о высыхающем Арале на композицию Louder thanWords ("Громче, чем слова"); о проблемах Арала на своей странице в Twitter высказался и Леонардо ди Каприо, выложив фотографию останков корабля посреди пустыни.

