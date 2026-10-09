По следам Сахи Романова

В рамках празднования юбилейной даты на уникальных ландшафтах высохшего Аральского моря состоял­ся областной пленэр «Туған жердің бояулары: Сахи Романов ізімен». В мероприятии приняли участие члены областного филиала Союза художников Казахстана, которые в своих этюдах отразили неповторимую красоту исторических мест и самобытный облик малой родины знаменитого художника. Кроме того, свои пейзажные фотографии, порт­реты и видеосъемку с дрона представили и профессиональные фотографы региона.

Организовали пленэр сотрудники филиалов Кызылординского областного историко-краеведческого музея – художественной галереи имени Салихитдина Айтбаева города Кызылорды и музея Аральского района.

– Наша цель – популяризация творчес­кого наследия Сахи Романова и историко-культурного облика его родного края через творчество современных художников и рождение новых тематических художественных произведений, – рассказывает директор Кызылординского областного историко-краеведческого музея Нурмат Мансур. – Поэтому в качестве объектов пленэра были выбраны исторические и туристические достопримечательности и живописные места на северо-западном побережье Арала. Так, творческими площадками художников стали Бутаковский залив, хребты Карасандык и Куттыбай, а также побережье Малого Арала. Мастерам представилась редкая возможность запечатлеть в картинах первозданную красоту Приаралья: живописные береговые обрывы, прибрежные вершины и бескрайнюю морскую гладь, соединяющуюся с горизонтом.

Организация пленэра в Аральском районе – на родине Сахи Романова – глубоко символична, отметили участники пленэра.

– Творчество Сахи Романова сочетает в себе любовь к родной земле, уважение к историческому наследию и самобытный художественный взгляд, – отметил глава областного филиала Союза художников Темирбек Сагимбаев. – В его произведениях широко отражены история, природа, быт и духовный мир казахского народа. Вклад Сахи Романова в становление национального изобразительного искусства и формирование художественного мира казахского кино трудно переоценить.

Народный художник Казахстана Сахи Романов родился 1 августа 1926 года в Каракумском регионе Казалинского уезда Сырдарьинской губернии, ныне – Каракумском сельском округе Аральского района Кызылординской области.

На побережье Малого Арала

Сағи (настоящее имя при рождении) был сыном репрессированных «врагов народа». Оставшись сиротой в раннем детстве, он скитался по детским домам Казахстана, Украины и России. В одном из них мальчику дали русское имя, отчество и фамилию Александр Иванович Романов. Ключевым в его судьбе стал детский дом в Куйбышеве (ныне Самара), там он в период Великой Отечест­венной войны начал работать на местном оружейном заводе и делал первые шаги в рисовании. Благодаря своему таланту и упорству он поступил в художественную школу в Москве, после – в Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде, затем окончил ВГИК и стал ведущим художником киностудии «Казахфильм».

В качестве художника-постановщика он работал в картинах «Следы уходят за горизонт», «Крылья песни», «Дорога в тысячу верст», «Алдар Косе», «У подножия Найзатаса», «Отряд Джангильдина», «Кулагер», «Погоня в степи» и многих других.

Большое место в его творчестве занимала книжная графика. Отличное знание казахского эпоса и богатое

воображение помогли ему соз­дать интересные и яркие графичес­кие серии – «Сорок небылиц», «Алдар Косе», «Жизнь и творчество Курмангазы», иллюстрации к сборнику повестей и рассказов Мухтара Ауэзова «Караш-Караш».

Сахи Романов писал портреты известных личностей, среди которых Гарифолла Курмангалиев, Олжас Сулейменов, Мухаммад Хайдар Дулати и другие. Его кисти принадлежат известные полотна «Клятва. Декрет о земле», «На фоне неба Отечества», «Эхо Авроры», циклы живописных и графических произведений, посвященных сакральным и живописным местам Казахстана. Свои картины он всегда подписывал лаконично: «Р. Сахи».

За большой вклад в развитие культуры, литературы и искусства Сахи Романов был удостоен званий «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР», «Народный художник Казахской ССР» и отмечен орденами Трудового Красного Знамени, «Парасат» и «Знак Почета».

Сейчас идет немало споров о месте рождения Сахи Романова. В ранних энциклопедиях, биографических источниках и музейных фондах указывается, что художник родился в Каракумском регионе Казалинского уезда. Карагандинские историки утверждают, что его детство прошло в Карагандинской области. Но как бы то ни было, творческое наследие художника оставило яркий след в истории искусства и кинемато­графии Казахстана.

– Пленэр получился невероятно увлекательным и запоминающимся, – говорит художница Гульнар Рамазанова. – Он позволил взглянуть на Арал глазами современных художников. Мы посетили аул Акеспе с его уникальным горячим термальным источником и ряд природных урочищ. Особо я впечатлена живописной красотой каньона Куттыбай. Сегодня эта бывшая подводная расщелина – притягательное место для туристов. Здесь величавыми кажутся горы, а поодаль от каньонов лежит Малое Аральское море.

Еще один участник пленэра, известный живописец и педагог из города Байконыра Жайлаубай Байсалов рассказал о том, как 60 лет назад творчество Сахи Романова повлияло на его судьбу.

– Когда я был школьником, мой дядя привез из Алматы альбом-альманах Сахи Романова, – вспоминает он. – Его иллюстрации подвигли меня стать художником. Я стал рисовать и после школы в 1976 году поступил в Чимкентское художественное училище имени Абылхана Кастеева. Мне преподавали известные художники – Амангельды Турсунов, Амангельды Жексембиев, я видел самого Сахи Романова и других знаменитых мастеров кисти. Счастлив, что впервые побывал на его малой родине. Пленэр дал мне стимул к новым свершениям, у меня родились новые идеи и творческие цели.

Итоги пленэра подвели в центре «Руханият» в городе Аральске. Участникам были вручены благодарственные письма, организаторам – медали имени Салихитдина Айтбаева от областного филиала Союза художников РК.

Как сообщили в художественной галерее им. С. Айтбаева, в рамках мероприятий в честь юбилея художника в ноябре в Кызылорде запланировано проведение республиканского симпозиума «Ұлттық бояу. Мәңгілік мұра: Сахи Романовқа – 100 жыл». По его итогам состоится выставка картин, которые будут переданы в местный музей.