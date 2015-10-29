По следам венгерских экспедиций 565 Наталья ГРИБОВА

Зрители увидели труды и исследования венгерских историков, филологов и культурологов, их биографии и фото.

Генеральный консул Венгрии в Алматы Ференц Блауманн отметил, что корни мадьяр следует искать именно на Востоке. Их племена более тысячи лет кочевали в степях, и народы Азии они считают своими сородичами и друзьями. Венгерские путешественники сыграли существенную роль в изучении истории, языка, религии и культурных традиций восточных народов. Немало ученых из этой страны сегодня активно занимаются востоковедением, которое сформировалось в самостоятельную научную дисциплину. Нынешняя выставка является частью этой работы.

Проведение научных исследований в рамках экспедиций на Ближний Восток и Северную Африку оказало большое влияние на формирование деятельности каждого ученого-востоковеда. Основоположником современных западных исламских наук, например, является Игнац Голдзихер. Среди ученых, проявляющих пристальный интерес к Центральной Азии, выделяется тюрколог Армин Вамбери. Особо ценными являются собранные материалы Дьёрдя Алмаши, Иштвана Мандоки Конгура, Йожефа Торма. Интерес венгров не ограничивался наукой, ведь мир Востока вдохновлял их на творчество в области литературы, изобразительного искусства и музыки. В поле зрения экспедиций попали Китай, Юго-Восточная Азия и Океания, Корея. Рукописное наследие выдающихся венгерских исследователей Востока хранится в библиотеке Венгерской академии наук, созданной без малого два века назад.