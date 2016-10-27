Статьи По случаю завершения миссии Роза РАХМЕТУЛЛИНА

Спикер Сената дал высокую оценку сотрудничеству между нашими странами.



«Государственный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Польшу в августе этого года позволил вывести наши отношения на новый качественный уровень взаимопонимания», – подчеркнул К. Токаев. Значительный импульс межпарламентскому сотрудничеству придал недавний официальный визит в Казахстан председателя Сената Польши Станислава Карчевского.



По словам К. Токаева, развитие двустороннего сотрудничества с Польшей представляется важным и в контексте стратегического партнерства с Европейским союзом. В связи с этим высказана надежда на скорую ратификацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС законодательными органами государств – членов ЕС, включая Парламент Польши.



