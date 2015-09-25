По стандартам качества

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
В КазНУ будет создан международный медицинский кластер. И в этом примет участие госпиталь Бунданг при Сеульском университете. Для этого стороны подписали меморандум о создании совместной университетской клиники на 500 мест. В документе в рамках партнерских отношений подпи­си поставили ректор КазНУ Галым Мутанов и президент госпиталя Бунданг Ли Чоль Хи. Следует добавить, что все проекты начали реализовываться на принципах государственно-частного партнерства.
Сеульский Национальный университет является одним из крупнейших высших учебных заведений Респуб­лики Кореи и занимает лидирующие позиции среди лучших университетов мира и Азии. На протяжении вот уже нескольких лет он является одним из главных партнеров казахстанского вуза. В КазНУ напомнили, что с участием специалистов из Кореи и Сеульского национального университета, имеющих богатый опыт в создании медицинского кластера и в области IT-технологий, была спроектирована и построена медицинская клиника в Дубае. Она отвечает всем последним требованиям современной медицины.
Поэтому недавний визит корейской делегации во главе с президентом Сеуль­ского Национального университета Сун Нагина в КазНУ стал важным показателем дружественных и доверительных отношений между вузами. В рамках партнерства сегодня ведется совместная подготовка специалистов для строительства будущей клиники. Сделан уже первый шаг – открытие совместно с корейскими партнерами медицинского диагностического центра, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием. Он расположился на территории кампуса КазНУ, а именно в центре обслуживания студентов «Керемет» на площади 2 400 кв. м. Здесь преподаватели и студенты получают медицинские услуги по мировым стандартам качества. В университете уверены, что построение медицинского кластера поднимет медицинское обслуживание в Казахстане на качественно новый уровень.

