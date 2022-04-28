По стандартам ОЭСР

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Выступая с докладом, министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что для продолжения эффективного сотрудничества с ОЭСР требуется продлить срок действия Соглашения об участии Казахстана в Евразийской программе конкурентоспособности до 1 января 2024 года.

Программа реализуется с целью привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности и развития частного предпринимательства в Евразии. Казахстан участвует в ней с 2008 года. Кроме того, требуется продлить действие Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана и ОЭСР на 2023–2026 годы.

В ходе совещания также была рассмотрена актуализированная Программа взаимодействия Казахстана с ОЭСР до 2025 года, которая закрепляет госорганы РК за структурными подразделениями организации. Ключевыми направлениями обновленной программы стали вопросы национальной статистики, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и привлечения инвестиций, государственного управления и верховенства закона.

Еще одним пунктом совещания стало рассмотрение проекта Плана действий (Action Plan) на 2022–2025 годы, который был инициирован со стороны ОЭСР для придания нового импульса долгосрочному парт­нерству.

Также в ходе совещания была рассмотрена деятельность Нацио­нального контактного центра, функционирующего в Казахстане по линии ОЭСР в рамках принятых нашей страной обязательств. Цель НКЦ – рассмотрение обращений о нарушении транснациональными компания­ми Руководящих принципов ОЭСР по ответственному ведению бизнеса.

Премьер-министр одобрил озвученные направления сотрудничества с ОЭСР. При этом Алихан Смаилов поручил проработать целесообразность исполнения ряда отдельных пунктов, чтобы исключить неприоритетные для Казахстана расходы.

«Все озвученные сегодня вопросы имеют важное значение. Имплементация рекомендаций и внедрение стандартов ОЭСР – ключевой шаг как по вступлению в организацию, так и по улучшению благосостояния граждан Казахстана», – подчеркнул глава Правительства.