Свежий выпуск По стандартам ОЭСР 28 апреля 2022 г. 4:13 Анна Владимирова Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Выступая с докладом, министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что для продолжения эффективного сотрудничества с ОЭСР требуется продлить срок действия Соглашения об участии Казахстана в Евразийской программе конкурентоспособности до 1 января 2024 года. Программа реализуется с целью привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности и развития частного предпринимательства в Евразии. Казахстан участвует в ней с 2008 года. Кроме того, требуется продлить действие Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана и ОЭСР на 2023–2026 годы. В ходе совещания также была рассмотрена актуализированная Программа взаимодействия Казахстана с ОЭСР до 2025 года, которая закрепляет госорганы РК за структурными подразделениями организации. Ключевыми направлениями обновленной программы стали вопросы национальной статистики, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и привлечения инвестиций, государственного управления и верховенства закона. Еще одним пунктом совещания стало рассмотрение проекта Плана действий (Action Plan) на 2022–2025 годы, который был инициирован со стороны ОЭСР для придания нового импульса долгосрочному партнерству. Также в ходе совещания была рассмотрена деятельность Национального контактного центра, функционирующего в Казахстане по линии ОЭСР в рамках принятых нашей страной обязательств. Цель НКЦ – рассмотрение обращений о нарушении транснациональными компаниями Руководящих принципов ОЭСР по ответственному ведению бизнеса. Премьер-министр одобрил озвученные направления сотрудничества с ОЭСР. При этом Алихан Смаилов поручил проработать целесообразность исполнения ряда отдельных пунктов, чтобы исключить неприоритетные для Казахстана расходы. «Все озвученные сегодня вопросы имеют важное значение. Имплементация рекомендаций и внедрение стандартов ОЭСР – ключевой шаг как по вступлению в организацию, так и по улучшению благосостояния граждан Казахстана», – подчеркнул глава Правительства.