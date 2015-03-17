По стандарту «халал» Свежий выпуск Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Весомую лепту в развитие продовольственного пояса вокруг Алматы вносит ТОО «Отес Био Азия», построившее в поселке Акдала Балхашского района современный откормочный комплекс. Он – один из крупнейших в Семиречье, занимает площадь в 18 га. Сейчас на откорме содержится около 2,5 тыс. голов КРС, за последние три месяца аграрии заготовили свыше 40 тонн мяса.

Как сообщил директор ТОО Дуйсен Нурланов, предприятие построено с учетом современных технологий, производственный процесс полностью автоматизирован. В убойном цехе установлено новейшее оборудование, благодаря которому местные животноводы наладили выпуск говядины по стандарту «халал». Вместимость морозильных камер превышает 2 тыс. тонн, готовая продукция поставляется в крупные торговые сети Алматы.

Сейчас при поддержке АО «КазАгроПродукт» ведутся подготовительные работы по размещению на откорм бычков. В рамках программы «Сыбаға» преду­смотрен закуп еще 1 900 голов КРС. С увеличением поголовья бизнесмены планируют начать экспорт мяса в страны Таможенного союза и другие соседние государства. Единственная проблема, с которой столкнулись аграрии, – трудности в получении госсубсидий. На днях аким Алматинской области Амандык Баталов, ознакомившись с деятельностью предприятия, поручил уполномоченным службам оказать содействие сельхозтоваропроизводителям, чтобы они смогли увеличить мощность откормочной площадки.

Другой немаловажный вопрос – подготовка квалифицированных кадров. Этим занимается аграрно-индустриальный колледж, расположенный в райцентре – поселке Баканас. Здесь обучаются дети из отдаленных аулов, которые по программе дуального образования прямо на месте проходят производственную практику. Действуют мастерские, оснащенные современным оборудованием. Большинство выпускников колледжа – операторы ЭВМ, трактористы, механики и слесари – получают работу на местных предприятиях.

К слову, в текущем году Балхашский район может побить рекорд по числу созданных рабочих мест. Так, планируется открытие ряда промышленных объектов по выпуску биопродуктов, стройматериалов, производству соли, хозяйственных и пищевых мешков, а также целлюлозы из камыша. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил аким района Бейсегали Жунисов.

Принявший участие в сельском сходе глава региона Амандык Баталов подчеркнул, что главная цель местных властей – реализация задач, поставленных Президентом в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее». Необходимо активизировать работу по эффективному использованию орошаемых земель, развитию малого бизнеса, выделению субсидий фермерам, увеличению поголовья племенного скота. В ходе встречи также даны поручения по ремонту дорог, обеспечению крестьян поливной водой. Местные аграрии имеют большой потенциал для роста продуктивности пашен, урожайности зерновых и кормовых культур.