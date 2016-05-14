В соревнованиях, прошедших во дворце спорта «Жастар», приняли участие 16 команд из всех регионов республики, а также из Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Турции. Турнир, ставший уже традиционным, в нынешнем году был посвящен 65-летию прославленного палуана, чемпиона Московской Олимпиады-1980 по классической борьбе Жаксылыка Ушкемпирова.На церемонии открытия состязаний юбиляра поздравили аким Алматинской области Амандык Баталов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ельсияр Канагатов, выдающийся спортсмен, член бюро Международной федерации борьбы FILA Даулет Турлыханов, вице-президент Федерации борьбы Казахстана Бауыржан Оспанов. В числе почетных гостей на турнире присутствовали тренер Жаксылыка Ушкемпирова – ветеран спорта Ром Ильматов, олимпийский чемпион Юрий Мельниченко, бронзовый призер Олимпиады в Атланте по вольной борьбе Маулен Мамыров.Выступавшие отметили бесценный вклад Ж. Ушкемпирова в развитие отечественного спорта. Завершив карьеру и тренерскую работу, знаменитый борец-классик занялся животноводством и в этой сфере тоже добился немалых успехов. Он регулярно помогает спорт­сменам и ветеранам, в селе Мынбаев построил спортивную школу, детский сад, общежитие для молодых семей. В ходе церемонии аким Алматинской области вручил виновнику торжества ключи от квартиры в Талдыкоргане, а Федерация борьбы подарила новенький внедорожник.Состязания молодых атлетов продолжались два дня, и почти во всех весовых категориях чемпионами стали представители нашей страны – Галым Кабдунасыров, Айдос Султангали, Есенаман Багжанов, Кахарман Кисметов, Санжар Темирбек, Саркис Пшеничников и Данияр Марвен. Лишь в самом легком весе – до 50 кг – первенствовал узбекский борец Ильхом Бахромов.По оценкам спортивных функционеров, юношеские и юниорские турниры на призы Жаксылыка Ушкемпирова и Даулета Турлыханова весьма важны для развития отечественной школы греко-римской борьбы. Именно на них тренеры замечают перспективных ребят – кандидатов в национальную сборную. Как отметил Юрий Мельниченко, спорт высших достижений начинается именно с юношеских стартов. Молодые палуаны получают на них необходимые навыки, стараются достичь высоких результатов, чтобы стать продолжателями дела опытного мастера ковра Жаксылыка Ушкемпирова.По словам специалистов, ежегодный турнир на призы Жаксылыка Ушкемпирова всегда проходит на высоком уровне и каждый раз собирает лучших спортсменов. Его организаторы намерены обратиться в Федерацию United World Wrestling (Объединенный мир борьбы) с предложением включить соревнования в международный календарь. Это поднимет уровень мастерства наших спортсменов, придаст новый импульс развитию казахстанского спорта, популяризации здорового образа жизни.