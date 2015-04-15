По стопам олимпийских чемпионов

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
– Да вот, смотрите, Игорь на высшей ступеньке пьедестала почета! Слушайте, звучит гимн Казахстана!
Маден Калиеков, директор Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике, был явно горд за земляка и воспитанника своей школы. В Лиму отправились шестеро казахстанских штангистов, но лидерами среди них значились именно Игорь Сон и призер Всемирной юношеской олимпиады Татьяна Капустина. Калиеков тогда так и сказал: теперь будем ждать подобный сюрприз от Капустиной.
В последний день чемпионата наш гимн прозвучал во второй раз. Татья­на Капустина победила в весовой категории свыше 69 кг, оставив позади 11 соперниц. Чуть ранее серебряной медалисткой чемпионата мира стала Айгерим Науатбек (58 кг), а на третью ступеньку пьедестала почета поднялся Шынгыс Сагындыков (85 кг).
Из шести казахстанских участников чемпионата мира, воспитанников ЦОПа, четверо в Перу стали призерами. Результат, практически симметричный знаменательному итогу выступлений наших взрослых атлетов на прошлогоднем чемпионате мира в Алматы.
Помимо больших наград за победы в двоеборье земляки получили три малых золотых, две серебряные и две бронзовые медали за достижения в отдельных упражнениях – рывке и толчке.
А еще по окончании турнира пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Казахстана сообщила о том, что Игорь Сон и Татьяна Капустина по итогам голосования перуанских болельщиков были признаны лучшими тяжелоатлетом и тяжелоатлеткой юношеского мундиаля. Кубки за отличные спортивные достижения были вручены нашим спортсменам в ходе официальной церемонии закрытия чемпионата.

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