По стопам отца

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Участковый инспектор Ордабасынского РОВД майор полиции Абзал Манабаев и его брат – инспектор ювенальной полиции старший лейтенант полиции Темирхан Манабаев – потомственные полицейские. Они продолжают славный путь своего отца Нышана Манабаева, который четверть века прослужил в органах внутренних дел района вплоть до выхода на пенсию.
Этот факт в том числе стал определяющим при выборе будущей профессии братьями Манабаевыми. Они осознанно пошли по стопам своего отца, снискавшего среди земляков славу принципиального и ответственного сотрудника, готового в любое время суток прийти на помощь тем, кто попал в беду.
Сыновья Темирхана Манабаева с детства знали, что работа полицейского требует от человека полной самоотдачи. Они видели отца дома гораздо реже, чем их сверстники, и с нетерпением ждали его возвращения. А выходные, проведенные вместе с отцом, становились настоящим праздником.
– Полицейская династия – это семья с сильными традициями, – убеж­ден Абзал Манабаев. – В ней опыт и знания нелегкой школы службы в полиции передаются по наследству из поколения в поколение, а уважение к профессии и верность долгу воспитываются с детства.
В полиции в должности участкового инспектора старший из братьев Абзал Манабаев работает с 2003 года. Он вспоминает, как в детстве наперегонки с младшим братом бежал навстречу возвращающемуся домой отцу, чтобы примерить его форменную фуражку. Когда уже начинал службу в полиции, младший брат Темирхан еще учился в школе, но ни о какой другой профессии и слышать не хотел.
Братья в один голос заявляют, что надежным помощником для полицейского служит семья. Крепкий и надежный тыл помогает легче перенести усталость, восстановиться после службы. Впрочем, возвращаться домой после работы, зная, что тебя там ждут и любят, приятно человеку любой профессии.
– Нигде не смогут привить такое ответственное отношение к делу, как в семье, – говорит Темирхан Манабаев. – В таких семьях, как наша, понятия патриотизма, чести, служебного долга – не пустые слова. Дети уже в раннем возрасте выбирают для себя путь, неразрывно связанный с профессией родителей. Надеюсь, и мои продолжат семейную династию.

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