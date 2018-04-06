​По стопам знаменитых палуанов

Местом его проведения стал Дворец спорта им. Балуана Шолака, в борьбе за медали участвовали около 260 юных атлетов из всех регионов Казахстана. Как всегда на почетных местах было много ветеранов отечественного спорта, зарубежные гости Даулета Болатовича. А олимпийского чемпиона Атланты Юрия Мельниченко можно смело назвать еще и учеником Турлыханова.

Юрия Васильевича мы и попросили рассказать о

предъ­юби­лейном турнире, а также годах совместной работы с виновником торжества.

– Что для Вас значит этот турнир?

– Прежде всего, он уже исторический, потому что охватывает почти два десятка лет развития казахстанской греко-римской борьбы, по сути, целую эпоху. Все те лидеры нашей национальной сборной, которых мы видим на пьедесталах почета крупных международных соревнований, в свое время проходили испытания на турнирах Турлыханова. И не каждый из них выигрывал на них золотые медали! Составы участников здесь всегда были очень сильные. По рейтингу турнир на призы Турлыханова давно не уступает первенствам страны среди борцов этого возраста (14–16 лет).

Когда состязания столь представительны, спортсменам, с одной стороны, престижно брать на них медали, а с другой – тревожно выходить на ковер. Ведь уровень мастерства участников действительно высок: прежде чем приехать в Алматы, ребята должны были «отобраться» в своих регионах, занять высокие места на областных первенствах. Здесь представлены все спортивные интернаты, частные школы (Дау­лета Турлыханова, Жаксылыка Ушкемпирова, Хаиса Аккалиева и другие). Соперничество ребят выливается в яркие, интересные поединки.

– Когда же такие турниры дадут желаемую отдачу и наши палуаны вернутся на высшие ступеньки самых престижных пьедесталов почета? Ведь отечественные борцы явно «задолжали» своим болельщикам: последнее их олимпийское «золото» (к слову, завоеванное Вами) датируется 1996 годом, а на чемпионатах мира казахстанцы последний раз побеждали в 1998-м. Все это – прошлый век…

– Мне кажется, что именно сейчас выступающее в юношеском и юниорском разрядах поколение как никогда близко к успеху. Об этом говорит уровень их мастерства, а также еще одно обстоя­тельство. Дау­лет Турлыханов является выдающимся борцом, тренером, функционером и тем человеком, который координирует в Казахстанской федерации борьбы греко-римский стиль. Он знает борьбу во всех ее гранях, знает лучше всех в нашей стране. Как человек, проводящий юношеские соревнования, он, конечно, видит все нюансы, в курсе всех дел на местах, может координировать взаимоотношения национальной сборной РК с молодежными, юниорскими составами. А как президент Азиатской федерации борьбы Даулет Болатович анализирует состояние развития нашего вида спорта в глобальном масштабе.

Я больше чем уверен, что уже в ближайшее время борцы греко-римского стиля вернут нашим болельщикам «должок» и вновь заставят уважительно говорить о себе во всем мире.

– Даулет Турлыханов, приглашая Вас в Казахстан из Кыргызстана, уже был известным тренером? В последние годы советской власти Вы успели выиграть звание чемпиона СССР среди юношей старшего возраста и «золото» на турнире в Казахстане памяти Султана Баймагамбетова. И тогда Вас приметил Турлыханов?

– Да, тогда я был еще слишком молод, а с Даулетом Болатовичем познакомился в сборной СССР: мы считались новобранцами, они – ветеранами главной команды страны. Мы – это ставшие впоследствии выдающимися казахстанскими борцами Сергей Матвиенко, Бахтияр Байсеитов…

Когда уже в Казахстане Даулет Турлыханов готовил меня к самым серьезным испытаниям на ковре, сам он еще оставался «играющим тренером», здорово выступал на различных турнирах. Это очень непросто – координировать подготовку членов сборной Казахстана и самому выступать за нее. Даулет Болатович, считаю, справлялся с этим великолепно, помимо каких-то советов и рекомендаций, давал нам наглядные уроки своего великолепного мас­терства.

Если же вернуться к XIX турниру на призы легендарного борца, двукратного призера Олимпийских игр, многократного чемпиона мира, Европы, Азии, Советского Союза, то можно сказать так – оргкомитет состязаний во главе с супругой Даулета Болатовича Гульнарой Турлыхановой приобрел за эти годы колоссальный опыт проведения подобных турниров.

– Наши многочисленные именные борцовские турниры и, в частности, на призы Даулета Турлыханова всегда привлекают внимание ветеранов казахстанского спорта, которых можно увидеть и в гостевых секторах, и просто на трибунах. И всегда заслуженные люди получают подарки от организаторов соревнований…

– Большое количество на аренах знаменитых в прошлом атлетов говорит и об их неподдельном интересе к выступлению молодых спортсменов, и о громадном уважении ветеранов к самому Даулету Турлыханову. Одно дополняет другое. Им на подобных турнирах приятно общаться друг с другом, а молодежь, видя таких асов советского спорта, как Вадим Псарев, Геннадий Сапунов, Жаксылык Ушкемпиров, Камандар Маджидов, тоже хочет добиться в спорте высочайших результатов.

Даулет Болатович уважает всех гостей именного турнира, обязательно подойдет и поприветствует знакомых и дорогих ему людей. Человек он состоятельный, долгие годы является меценатом в облас­ти спорта. Помогает не только борцам, но и представителям других видов спорта. Просто он удивительно щедрый человек, с правильным отношением к старшим и вообще – к жизни.

…Возвращаясь же к самому турниру, отметим наиболее отличившихся на нем юношей. Золотые медали в Алматы получили Ерасыл Мамырбеков (45 кг), Даулет Аширханов (48 кг), Диас Аскербай (51 кг), Динмухамед Кошкар (55 кг), Мадияр Мау­литканов (60 кг), Абдиазим Карабаев (65 кг), Вейсал Эюбов (71 кг), Ерзат Ерланов (80 кг), Даурен Амангалиев (92 кг), Радион Исхожин (110 кг). В команд­ном зачете лучшими оказались спортс­мены из Алматы, Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.