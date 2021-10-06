По страницам истории

Печальная история Айши-биби

Наше путешествие началось с посещения мавзолея Айши-биби, давно уже ставшего своего рода визитной карточкой Тараза. На протяжении многих лет за благословением сюда приезжают молодожены, в поисках усмирения души – люди, потерявшие внутренний покой, а также в надежде исцелиться или познать материнское счастье – женщины, страдающие бесплодием и другими заболеваниями. Считается, что мазар приносит благодать в дом. Для ее обретения существует даже целый ритуал.

С мавзолеем связано множество легенд. Всего их существует около 28. И наиболее распространенная и широко известная из них повествует о девушке Айше из знатной семьи и правителе Тараза Карахане, которые, случайно встретившись, полюбили друг друга. Но их родители оказались категорически против их счастья, ведь они относились к родам, разным по своему статусу.

– После получения отказа расстроенный Карахан был вынужден вернуться домой, в то время как огорченная решением ее семьи Айша не стала мириться со сложившейся ситуацией. Ради любви под покровом ночи она тайно покинула родной дом и отправилась к возлюбленному, – рассказала специалист областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Акжан Орозбакова.

В пути девушку сопровождала только ее няня Бабаджа-хатун, которая, согласно легенде, сохранила преданность молодой госпоже до конца своих дней. Когда Зенги-баба, отец Айши, узнал о побеге дочери, произнес ей вслед проклятие, в котором говорилось о том, что та перейдет только шесть рек, встретившихся на ее пути, но седьмую не сможет, увидит возлюбленного, но воссоединиться с ним у нее не будет возможности. Так и случилось.

– Достигнув берега реки Аса и увидев голубые купола Тараза, девушка решила немного отдохнуть с дороги, – продолжила свой рассказ Акжан Орозбакова. – Сняв саукеле, она оставила его на земле. Но пока та была у воды, в головной убор забралась ядовитая змея. В момент, когда Айша надевала саукеле, змея укусила ее. Увидев это, Бабаджа-хатун поспешила в Тараз, чтобы сообщить о случившемся его правителю. Карахан незамедлительно вы­ехал на берег Асы и, застав свою невесту при смерти, решил провести свадебный обряд на том же месте. После церемонии Карахан прошептал Айше на ухо три раза, что она стала «биби». Услышав это, девушка успокоилась и отошла в мир иной.

Долгое время скорбя о своей потере, в знак большой любви правитель города решил возвести храм, которому не было равных. Так, по преданию, появился этот замечательный памятник, дошедший до наших дней.

Мавзолей Айши-биби датируется учеными XI–XII веками. Он уникален тем, что поверхность его стен украшают более 60 видов орнаментов растительного, зооморфного и геометрического типов. Если смотреть на него издалека, то складывается впечатление, что мазар накрыт ковром, искусно сотканным из глины древними мастерами. К сожалению, купол мавзолея не сохранился. При его реконструкции было принято решение построить новый. Ссылаясь на легенду, его возвели в форме саукеле.

После гибели воспитанницы Бабаджа-хатун осталась ухаживать за могилой. Она продолжала делать это до конца своей жизни. Со временем, буквально в 20 метрах от мавзолея Айши-биби, был построен другой мазар, где погребена няня красавицы. По сравнению с усыпальницей ее госпожи он не такой изысканный, выполнен в сдержанном стиле. Но при этом строение заметно отличается от традиционных аналогов своей неординарной крышей. Она имеет форму 16-гранного купола зонтичного типа, которая встречается в Средней Азии крайне редко. Неполная надпись над входом говорит о том, что здесь похоронена Бабаджа-хатун, но кто построил мавзолей или по чьему приказу, ученым выяснить так и не удалось, поскольку угол был отколот.

В память о Бауыржане Момышулы

Поговорив с местным имамом и получив бата, мы отправились в музей участника Великой Отечественной войны, превосходного командира и писателя Бауыржана Момышулы. Это имя известно каждому казахстанцу еще с младших классов, и в предвкушении познакомиться ближе с этим знаменитым человеком через его личные вещи, труды и рассказы местных жителей мы ехали в тишине, отдавая дань памяти народному герою. На въез­де в село Кайрат нас встретили руководитель аппарата акима Жуалынского района Серик Койбаков, исполняющая обязанности руководителя районного отдела внутренней политики Айгуль Жаркымбаева и исполняющая обязанности руководителя районного отдела культуры и развития языков Фариза Оразымбетова. Они сопроводили нас в музей нашего легендарного соотечественника.

На месте к числу встречавших присоединились первый замес­титель председателя районного филиала партии «Nur Otan» Марат Нарымбеков и исполняющий обязанности заведующего музеем Бауыржана Момышулы Сагадат Шилдебайулы.

По словам последнего, мемориальный музей был создан в 1995 году накануне празднования очередного Дня Победы, и на сегодняшний день в нем собрано более 2 280 экспонатов. Среди них можно увидеть шинель, папаху, сапоги, офицерскую полевую сумку, поясной ремень, флягу, компас, лупу и даже автомат с патронами, принадлежавшие прославленному воину. Здесь также представлены его документы и награды, фотографии, коллажи и картины, украсившие стены помещения. Одну из них полностью заняла экспозиция, посвященная сцене из произведения Александра Бека «Волоколамское шоссе». Отдельный угол отведен под литературные произведения, созданные Бауыржаном Момышулы и его сыном Бахытжаном.

Большой интерес у посетителей вызывают чернильница и перо, из-под которого вышли «Ұшқан ұя», «Қанмен жазылған кітап» и другие произведения панфиловца. Кроме того, здесь немало других его личных вещей. К примеру, трость, тюбетейка, фотоаппарат, часы, посуда, бритва, альбом с национальными орнаментами, нарисованными лично Бауке, виниловые пластинки, домбра и даже нотные записи, говорящие о его предпочтениях в свободное время. В музее воссоздан рабочий кабинет, в котором он много времени проводил в мирное время.

– Бауыржан Момышулы является гордостью не только Жуалынского района, но и всего Казахстана, поэтому наша задача – сохранить как можно больше информации о нем в народной памяти, – отметила Фариза Оразымбетова. – Собранные здесь вещи свидетельствуют о том, что он был разносторонней личностью, увлекавшейся не только литературой, но и музыкой, изобразительным искусством и национальными традициями. Примечательно, что по сей день Зейнеп-апа, сноха Бауыржана Момышулы, периодически приезжает сюда и пополняет коллекцию музея новыми экспонатами.

Мы также побывали на роднике Момыш, названном в честь отца военачальника, в свое время открывшего его. Это место считается одним из знаковых в районе, ведь именно здесь родился и жил Бауыржан Момышулы. В ближайшей перспективе районные власти планируют благо­устроить его и сделать местом отдыха для сельчан.

В доме Шерхана Муртазы

Следующим пунктом маршрута экспедиции стал дом известного казахстанского писателя и журналиста Шерхана Муртазы в его родном селе Талапты, где он проживал несколько последних лет своей жизни перед тем, как переселился в Тараз.

Наш микроавтобус не спеша покатил по проселочной дороге туда, где в свое время трудился автор таких произведений, как «Қызыл жебе», «Бойтұмар», «Мыңбұлақ» и других. К сожалению, сегодня его уже с нами нет, но Алижан Муртазаев, сын младшего брата писателя Батырхана, бережно хранит все его труды, рабочие записи и личную библиотеку. Недавно он решил передать их в центр духовного развития и историковедения «Руханият» имени Шерхана Муртазы. В настоящее время с ними активно работают научные сотрудники центра.

Двухэтажный дом для писателя, расположенный рядом с мечетью, построен руководством области в 2003 году. В настоящее время он пустует.

– Основной архив находится в этом доме, но часть личных вещей мастера пера хранится в нашем центре, – сказал старший научный сотрудник центра «Руханият» Ерман Абдиев. – Сегодня посетители могут видеть прекрасную экспозицию, рассказывающую о Шерхане Муртазе не только как о писателе, но и активном общественном деятеле, превосходном журналисте, грамотном редакторе и талант­ливом руководителе.

Планируется, что в будущем этот дом станет музеем. С такой инициативой выступили родственники писателя. Уже вынесено предложение о том, чтобы благоустроить участок площадью 10 га. Проектом предусмотрен штат численностью 5 человек (охранники, техперсонал, гид), который будет набран исключительно из местных жителей. В свою очередь центр «Руханият» будет оказывать им методичес­кую помощь.

– Буквально две недели назад мы вместе с музейными работниками были здесь и изучали, что можно сделать, какую работу необходимо провести, – проинформировал Ерман Абдиев.

По его словам, вероятнее всего, главный выставочный павильон разместится в большом зале на первом этаже. На втором – 4 комнаты, одна из них была отведена под рабочий кабинет. Примечательно, что здесь до сих пор сохранилась обстановка, которая была при жизни Шерхана-ага. Планируется, что в ней останется личная библиотека. В соседней комнате разместятся награды и адресные письма. Отдельно выставят вещи и предметы быта. Кроме того, планируется, что в доме появится специальная гос­тевая комната для писателей, ученых и исследователей, где те смогут остановиться и изучать его труды.

– Это будет аналог «Ясной Поляны» – усадьбы Льва Толстого. Здесь каждый желающий сможет ознакомиться с творчеством Шерхана Муртазы. В ноябре пройдет сессия областного маслихата, где должны рассмотреть бюджетную заявку на следующий год. Остается надеяться, что ее одобрят, – сообщил Ерман Абдиев.

А пока ведется работа по сортировке и оцифровке писем, написанных писателем в период с 1949 по 1956 год, и ответов на них от известных людей, государственных деятелей и политиков, молодых писателей и одноклассников, а также родных. Вместе с тем изучаются дневники и бумаги Шерхана Муртазы, в которых найдено немало интересных цитат, событий из жизни, а также черновики повестей и рассказов, которые ранее не были нигде опубликованы. Часть из них, к сожалению, не завершена.

В следующем году исполнится 90 лет со дня рождения писателя. К этой дате центр «Руханият» планирует издать эти произведения в отдельной книге. Второй сборник будет посвящен переписке, третий – дневникам, которых с 1949 по 2018 год накопилось около 300 штук. Кроме того, в специальном альбоме свет увидят фотографии, которые также не были прежде обнародованы.

По следам жителей Баркуаба

Очередная остановка экспедиции произошла на месте, где некогда располагалось довольно большое по средневековым меркам поселение, относящееся к VI–XIII векам.

– Его можно было бы сравнить с мегаполисом тех времен. В государственном реестре памятников оно записано как городище Бурнооктябрьское-1, но больше известно под древним названием Баркуаб, что означает «обратнотекущая». Именно так именовалась река Терис в арабских странах, на которой и стоял город, – объяснил жамбылский археолог и краевед Искандербек Торбеков.

Он предполагает, что это мог быть центр одной из провинций Кангюйской империи либо летняя резиденция правителя кангюев. Город перестал функцио­нировать с того периода, когда здесь прошли войска Жошы-хана. А вместе с ним прекратил свое существование и ряд других городов, в том числе Баласагун, Орнек, Кулан, Тараз…

– Складывается такое ощущение, что люди просто ушли отсюда, – сказал Искандербек Торбеков. – Вероятно, заранее узнав об армии захватчиков, которая направлялась сюда, они взяли с собой все самое необходимое, замуровали проходы и сбежали до лучших времен. Но, как выяснилось, больше сюда никто не вернулся. Остается только догадываться, почему местные жители не возвратились.

Загадочный

Акыртас

Другое строение в противоположной стороне от Тараза, уверен, взбудоражит воображение любого, кто побывает здесь. Уже с дороги в глаза бросаются гигантские валуны красноватого цвета. Их размеры, действительно, впечатляют. Масса самого малого из них достигает 500 кг, средний мегалит доходит до 2 тонн. Подойдя ближе, некоторые из камней удивляют еще больше, ведь они обработаны так искусно, будто это делали современными технологиями, а не примитивными инструментами. С трудом верится, что это можно сделать вручную.

Невозможность дать четкое объяснение происхождения и назначения объекта, обнесенного крепостной стеной, породило множество легенд. Что касается его изучения, то первым, кто обратил на Акыртас свое внимание, был русский художник Михаил Знаменский, который сделал зарисовки панорамы и фрагментов стен. Затем началось его активное исследование рядом ученых. Большинство из них считают, что строение возведено по приказу арабского полководца Кутейбы в начале VIII века как крепость-убежище на северных окраинах завоеванных им территорий.

Необычное сооружение посреди степи, вошедшее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежедневно влечет к себе туристов и страждущих. Мы стали случайными свидетелями, как семья приехала помолиться за здоровье своего ребенка, сидевшего в инвалидной коляске. Оставив их наедине со Всевышним, мы двинулись дальше...

На руинах Кулана

Наконец, наша машина подъехала к еще одному из пяти объектов области на Великом шелковом пути, вошедших в 2014 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – городищу Кулан.

– Арабский энциклопедист и географ Якут ал-Хамави писал о нем в своем сочинении XIII века, как о «приятном городке на границах страны тюрок со стороны Мавераннахра». Найти его для археологов не составило большого труда, так как по описанию он располагался между Таразом, до которого 14 фарсахов, и Мирки в 4 фарсахах, а местонахождение обоих городищ было хорошо известно, – рассказала инспектор по охране историко-культурных памятников района Т. Рыскулова Жадыра Акшалова.

Сегодня Кулан представляет собой огромный четырехугольный бугор, на вершине которого стоит столб с надписью о том, что памятник охраняется государством. Рядом можно увидеть результаты проведенных исследований.

– Мы стоим на месте городища Кулан, – сказал заведующий историко-краеведческим музеем района Т. Рыскулова Эльдар Утембаев. – Его изучение алматинскими специалистами началось в 2014 году и продолжалось около четырех лет. Затем, установив навес, они уехали. Надо сказать, что за весь период археологами проделана немалая работа. Ими был обнаружен построенный из глиняных кирпичей дворец правителя, который состоял из нескольких помещений.

Через центральный вход можно было попасть в комнату, игравшую роль современного холла. Слева и справа от нее были размещены пекарня, молитвенный зал, по четырем углам которого сохранились специальные места для светильников, зал хана и другие помещения, соединявшиеся между собой проходами арочного типа. Высота стен составляла около 4–5 метров, а толщина – примерно метр.

Большой интерес вызывают разнообразные орнаменты, украшавшие стены. Среди них пре­обладали узоры, в основе которых лежали элементы животных и растений. Ученые не нашли ни одного похожего между собой. Подобно в мавзолее Айши-биби, они уникальны.

Как выяснилось, более недели назад здесь вновь побывали археологи из Алматы. Планируется, что в следующем году раскопки будут, наконец, продолжены. И на сей раз их масштаб в разы увеличится.

– История Жамбылской области очень богата, в этом мы в очередной раз убедились, посетив даже малую часть культурных и сакральных мест, – поделился впечатлениями участник экспедиции, главный редактор областной газеты «Ақ жол» Оралхан Дауыт. – Надо сказать, наша поездка оказалась весьма познавательной и информационно насыщенной. Думается, можно было бы подобные туры устраивать и для студентов и школьников, чтобы молодежь больше знала о своем родном крае. Ведь одно дело, когда ты видишь по телевизору или читаешь в газете и книге, и совсем другое – когда собственной рукой буквально прикасаешься к истории.