По строгим законам природы Свежий выпуск Кайнар ТАУКОВ

В ходе встречи кандидат в Президенты РК рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы.

– Учитывая долговременное и систематическое загрязнение атмосферы, почвы, мирового океана в колоссальном масштабе, можно утверждать, что экологическая ситуация – это проблема номер один в мире, – отметил А. Кусаинов.

Как сообщил кандидат, транспорт и промышленные предприятия потребляют большое количество кислорода из атмосферы, при этом человек не восполняет потери и не проводит должным образом очистку отходов. Ежегодно в атмосферу поступает не менее 1 250 млн. тонн оксида углерода, до 170 млн. тонн сернистого ангидрида, 20 млн. тонн окисей азота, а также сероводород, сероуглерод и многие другие вредные химические вещества.

Жилые дома и бытовые предприятия производят бытовой и прочий мусор. Для разложения бумаги в природной среде требуется 10 лет, консервной банки – до 90 лет, фильтра от сигареты – до 100 лет, полиэтиленового пакета – до 200 лет, пластмассы – до 500 лет, стекла – до 1 000 лет.

Тепловая энергетика выделяет в атмосферу вредные вещества, которые оказываются в почве. Ядохимикаты, применяемые в сельском и лесном хозяйстве, также отравляют почву и окружающую среду. При работе двигателей транспорта выделяются вещества, оседающие на поверхности почвы или поглощаемые растениями. Все это ведет к уменьшению плодородия и способности земли к самовосстановлению.

Активно загрязняют мировой океан нефтепродукты, нитраты, фосфаты, гербициды и бытовой мусор. С 2000 года кислотность вод Мирового океана увеличилась в 10 раз, 19% коралловых рифов исчезли за последние 20 лет.

Ежегодно в Тихий океан сбрасывается 9 млн. тонн отходов, в Атлантику – свыше 30 млн. Все эти действия человечества губительным образом сказываются на всей экосистеме Земли, и сегодня пришло время менять приоритеты.

– Человек стал использовать биосферу для удовлетворения своих потребнос­тей. Однако как бы люди ни пытались менять окружающую среду, жизнь на Земле развивается по строгим законам природы. Именно поэтому человеческая цивилизация для обеспечения своего устойчивого развития также должна следовать этим законам и принципам, – прокомментировал Абельгази Кусаинов.

Поэтому сегодня мы должны понимать и воспринимать экологию как науку о собственном доме. Общество должно сформировать такую модель поведения, при которой не нарушаются законы развития природы. Экологическое обучение и воспитание в обществе должно быть поставлено на системную основу.

Несомненно, осознание экологической проблемы должно привести к экологизации экономического развития.

– Все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, обязаны заботиться о безопасности своих работников, объектов и окружающей среды. При любых социальных коллизиях неизменным вектором поведения человечества должна оставаться его гармония с природой, – подвел итог Абельгази Кусаинов.



