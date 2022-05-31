По существу

Кадры решают все: что делается в АО «Казпочта» для привлечения и удержания сильных специалистов?

«Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей». Об этом Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в Послании народу Казахстана. О том, как происходит усиление кадровой политики в АО «Казпочта», поиск новых работников, отвечающих современным требованиям, о возрождении наставничества, внутреннем обмене опытом для развития профессиональных компетенций в интервью «Казахстанской правде» рассказала управляющий директор по корпоративным вопросам Национального почтового оператора Сауле Абильбаева.

– Сауле Ауезбековна, расскажите, насколько крупным работодателем является АО «Казпочта»? Сколько человек работает в компании, включая регионы?

– Национальный оператор почтовой связи имеет широкую филиальную сеть. Мы предоставляем полный спектр почтовых и финансовых услуг по всей территории республики, включая все города и сельские населенные пункты. У нас работают более 18 тысяч сотрудников, из них свыше 11 тысяч человек в городе, семь тысяч – в сельской местности.

– Что делает компания для привлечения талантливых специалистов с рынка и удержания уже имеющихся профессионалов?

– Формула «кадры решают все» актуальна всегда. Мы понимаем, что без квалифицированных специалистов невозможен успех компании. У нас несколько направлений деятельности – оказание почтовых, логистических, финансовых, агентских и брокерских услуг. В рамках каждого направления бизнеса «Казпочта» осуществляет ряд крупных и интересных проектов, что, безусловно, является привлекательным фактором как для талантливых специалистов с рынка, так и для работников компании.

Кроме того, «Казпочта» предоставляет возможность карьерного роста. У нас работают «социальные лифты», о необходимости которых всегда в своих выступлениях говорит Глава государства. К примеру, при назначении на ключевые позиции в приоритетном порядке рассматриваются собственные работники. Так, с начала года 75% назначений на ключевые позиции осуществлены за счет внутреннего резерва.

– Работает ли в компании программа наставничества, внутренний обмен между центральным аппаратом и филиалами АО «Казпочта» для развития профессиональных компетенций?

– Безусловно. Внутренний обмен опытом между центральным аппаратом и филиалами АО «Казпочта» осуществляется посредством обучающих мероприятий.

За прошлый год было проведено 152 дистанционных обучающих мероприятия для почти восьми тысяч наших работников. А в текущем году мы провели уже около 30 таких мероприятий для 1 100 сотрудников.

Также на уровне филиалов сформирован пул внутренних тренеров в составе 150 компетентных опытных работников для систематизированной передачи узкоспециализированных знаний и практического опыта.

– Нередко можно услышать критику в адрес почтового оператора, что простые почтальоны получают невысокую зарплату, совершая при этом многокилометровые прогулки. Работает ли компания над повышением зарплат именно для данной категории работников?

– Мы постоянно работаем над улучшением условий труда наших сотрудников. С 1 февраля 2022 года при поддержке единственного акционера – АО «ФНБ «Самрук-Қазына» – руководством АО «Казпочта» было принято решение о повышении заработной платы производственному персоналу компании – это порядка 14 тысяч человек, или 93,5% сотрудников.

Мы применили дифференцированный подход – максимальный процент индексации проведен для должностей с более низким окладом. К примеру, почтальонам была увеличена оплата труда на 25%. Кроме того, для производственного персонала, в том числе для почтальонов, разработаны мотивационные программы – стимулирующие выплаты в зависимости от выполненного объема.

Вместе с тем было увеличено количество путевок в детские оздоровительные лагеря, на санаторно-курортное лечение. Мы предоставляем производственным работникам оплачиваемый отпуск для прохождения скрининговых исследований и многое другое. Другими словами, стать частью большой семьи «Казпочты» – это привлекательно для казахстанских специалистов.