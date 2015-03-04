Свежий выпуск По тонкому льду Людмила КОРИНА, Уральск

Пожилой мужчина не смог выбраться из полыньи самостоятельно. По счастью, заметившие его с берега уральцы сразу же позвонили в службу оперативного реагирования. Сотрудники водно-спасательной станции подоспели, когда незадачливый рыбак уже практически выбился из сил. Действуя слаженно, они благополучно вызволили любителя рыбной ловли из ледяной воды и оказали ему первую помощь.

Через несколько дней на станцию пришло письмо с благодарностью за проявленное мужество и профессионализм от семьи спасенного. Этот случай стал еще одним поводом для служб ЧС предупредить западноказахстанцев о том, что сейчас следует быть особо осторожными на водоемах и не подвергать свою жизнь опасности.