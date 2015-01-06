По траектории роста

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
До распада Союза промышленность Уральска была представлена в основном машиностроительными предприятиями, входящими в состав военно-промышленного комплекса. Путь конверсии и перехода на «гражданские рельсы» оказался не простым, но вполне успешным. Освоен выпуск такой конкурентоспособной продукции, как нефтегазовое оборудование, катера и корабли для охраны морской государственной границы, полиэтиленовые трубы всех диаметров, термоупроченное стекло, широкий ассортимент строительных материалов. Все это пользуется спросом, о чем свидетельствует рост объемов производства. Так, по сравнению с прошлым годом, продукции машиностроения выпущено на 10% больше. Значительный рост достигнут в стройиндустрии (23%) и металлургии (13%). Регион богат углеводородным сырьем, добыча которого также неуклонно увеличивается. Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение стало локомотивом экономики, предоставляя самое большое количество рабочих мест. Чем приуральцы обязаны дальновидности Президента Нурсултана Назарбаева,­ открывшего в самые трудные годы переходного периода дорогу иностранным инвестициям.
Наращивание темпов производства стало устойчивой тенденцией. Что происходит во многом благодаря сохранению инвестиционной привлекательности региона. Сегодня он входит в тройку лидеров по инвестициям в основной капитал. За 10 месяцев они выросли до 5 трлн. тенге. Что на 0,5 трлн. больше, чем за тот же период прошлого года. В рамках Карты индустриализации реализуется 38 проектов на общую сумму 303 млрд. тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест. В нынешнем году вводятся в эксплуатацию несколько крупных производств – это завод по выпуску силовых трансформаторов, мебельная фаб­рика, мясоперерабатывающий комплекс. В 2015 году планируется завершить строительство неф­теперерабатывающего завода, который будет выпускать ГСМ класса «Евро-5», и первой очереди газотурбинной электростанции мощностью 200 МВт.
Со времен целины преобладающим направлением сельского хозяйства Приуралья было зерновое производство. Распашка земель, в том числе и малоплодородных, как и повсюду, имела негативные последствия. Возделывание зерновых культур в зоне рискованного земледелия делало хозяйства убыточными. Выходом стала диверсификация отрасли. Большое внимание сейчас уделяется выращиванию масличных культур и овощеводству. А основным центром приложения сил стало гораздо более выгодное животноводство. Наращивается его экспортный потенциал. В 2014 году продано на экспорт 1,7 тыс. тонн мяса. Область занимает первое место в стране по совершенствованию породных качеств крупного рогатого скота. Сегодня работает 34 племенных репродуктора, 16 из них создано за последние два года. Действуют две откормочные площадки, рассчитанные почти на 10 тыс. голов КРС, строятся еще три.
Динамичное развитие экономики и социальные преобразования связаны по принципу сообщающихся сосудов. Хотя, конечно, социальное переустройство происходит при значительной финансовой поддержке из центра. К примеру, в текущем году на средства респуб­ликанского бюджета отремонтировано порядка 60 км дорог. Для сравнения: за предыдущие три года – только 44 км. Совершенствуется материально-техническая база образования. Решена проблема трехсменного обучения, охват детей предшкольной подготовкой превысил 97%. За последние три года построено 17 объектов здравоохранения. Равноускоренными темпами возводится жилье. Продолжается газификация и обеспечение чистой питьевой водой, в том числе и в самых отдаленных районах. Все это – реальные и зримые свидетельства повышения качества жизни, которое в независимом Казахстане является главным приоритетом.

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