По трем направлениям

По состоянию на 1 июня 2015 года участниками программы «Дорожная карта занятости-2020» стали более 38 тыс. граждан РК. Основную часть обратившихся казахстанцев составляют безработные – порядка 24 тыс. человек, из которых 44% – жители сельской местности. Всего же с начала года в рамках реализации программы «ДКЗ-2020» трудоустроено более 45 тыс. казахстанцев, с учетом граждан, заключивших социальный контракт и завершивших обучение или переподготовку в прошлом году. Около 77% из них трудоустроено на постоянную работу. Самые высокие показатели отмечены в Южно-Казахстанской и Алматинской областях, в этих регионах трудоустроено более 9 и 6 тыс. человек соответственно. Кроме того, в рамках первого направления программы «ДКЗ-2020» (обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства) начата реализация 159 инфраструктурных проектов. Из них более 40% составляют объекты образования. В рамках второго направления (создание рабочих мест через развитие предпринимательства на селе) было выдано 83 микрокредита на открытие собственного дела. За счет досрочного погашения еще 475 человек получили микрокредиты на расширение существующего бизнеса. По третьему направлению (обучение и содействие в трудоустройстве и переселении, с учетом реального спроса работодателя) более 2 тыс. человек были трудоустроены после прохождения профессионального обучения, на социальные рабочие места направлены 6 333 человека, еще 3 517 человек трудоустроены в рамках прохождения молодежной практики. Напомним, на расширенном заседании Правительства, прошедшем 11 февраля 2015 года, Глава государства отметил эффективность программы «Дорожная карта занятости-2020» и поручил актуализировать ее. Во исполнение данного поручения предусмотрено: Первое. Приоритетное трудоустройство безработного, самозанятого и малообеспеченного населения на инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках государственных и отраслевых программ. Второе. В пилотном режиме на краткосрочных курсах будет проведена подготовка молодежи к работе в сфере услуг в городах Астане и Алматы. Третье. Для усиления трудовой мотивации малообеспеченных граждан во всех регионах в пилотном режиме планируется внедрить обусловленные социальные выплаты на контрактной основе. По итогам их применения будет разработан проект закона. В текущем году на дальнейшую реализацию программы предусмотрено 37,3 млрд тенге (2014-й – 94,3 млрд тенге, 2013-й – 102,9 млрд тенге, 2012-й – 57,6 млрд тенге).
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