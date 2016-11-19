По труду и честь

Максут ИРЖАНОВ

У очередной бригады врачей и других специалистов, работавших в составе поезда «Тәуелсіз Қазақстан», закончилась смена. К слову, именно на медиков, представлявших ведущие клиники и центры Астаны, Алматы и некоторых областных центров, пришлось наибольшее количество обращений. Дневная нагрузка порой зашкаливала за двойную норму.

Поблагодарив их, начальник штаба поезда Амиржан Альпеисов пожелал специалис­там успехов и вручил каждому благодарственные письма за плодотворную работу в рамках акции АНК «Поезд «Тәуелсіз Қазақстан», посвященной 25-летию Независимости Казахстана.

Среди награжденных – ангиохирург АО «ННЦХ им. А. Сызганова» Альжан Баубеков, гастроэнтеролог Республиканского диагностического центра Алия Конысбекова, нефролог ГКБ № 7 Алматы Назым Жумагулова, врач Республиканского центра санитарной авиации Кайратбек Кишкентаев, уролог АО «НЦ урологии им. Б. Джарбусынова» Руслан Гекиев и другие. В чис­ле отмеченных также главный менеджер АО «НУХ «КазАгро» (Костанайское представительство АО «НК «Продкорпорация») Кунжан Омарова и менеджер НАО «Холдинг «Кәсiпкор» МОН РК Айнагуль Кабдрахманова.