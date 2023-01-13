По ту сторону сказки

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Почему-то именно под Старый Новый год мне вспомнилась, как я была из сказки. Именно из, а не в...

Приближался Новый год, и в нашей областной газете встал вопрос ребром: надо бы сбацать что-то оригинальное, не просто статью написать о знаках зодиака и что им светит в наступаю­щем году, а что-то такое, что и нам хорошо, и людям.

Сели думать всей редакцией, в итоге порешили: чем еще развлечь горожан, как не Дедом Морозом и Снегурочкой? Только не из газет свернуть этих персонажей и у редакции поставить, а запустить в народ журналистов в сказочном обличье.

Идею поддержали единогласно, но на этом энтузиазм поубавился: рядиться в костюмы Дедушки с внучкой желающих не нашлось. Кто-то отговаривался возрастом, кто-то – отсутствием артистических способностей. Меня же раздирало то самое чувство «и хочется, и колется». Почему бы и не пойти, думала я, ну классное же редзадание, когда еще выпадет (и выпадет ли?) шанс примерить на себя образ волшебницы? Но природная стеснительность заставляла молчать.

Мнущуюся меня быстренько вычис­лила главный редактор. В пару мне выдали сопротивляющегося поначалу коллегу из смежного отдела и велели готовиться. В задачу входило провести несколько часов у елки на центральной площади, выпытывая у людей их сокровенные желания и обещая, что они всенепременно сбудутся – Деду Морозу же рассказывать будут, старик не должен подвести!

В день Х нас завели с костюмерную драмтеатра, выдали экипировку. Накладная коса никак не хотела держаться на моей голове, поэтому я потуже натянула Снегуркину шапку, замяв вопрос о девичьей красе. С кафтаном пришлось повозиться: театральные снегурочки были явно стройнее меня (наверное, снежинками питаются ради таких ролей), но с помощью Деда Мороза и фотографа меня впихнули. Дедушка вжился в образ без проблем: из бороды краснел нос и, как мне показалось, доносился легкий запах шампанского.

В общем, вышли мы на площадь и… расстерялись. Потому что на этой самой площади были только мы и елка. Кого же тут спрашивать о желаниях? Простояли полчаса – вообще никого! На улице холодало, ветер пробирал до костей, нос у Деда краснел все больше. Притоптывая, мы грустно бродили вокруг елки. В голове у меня набирала обороты мысль: задание провалено, ни тебе материала, ни веселья, ни настроения для людей.

И вдруг повалил снег, явление для нашего очень южного города – даже зимой – очень редкое. И откуда-то взялись люди! Нет, они не явились толпой, окружив нас и требуя фото; они просто как-то внезапно сами стали появляться на абсолютно пустой до этого площади. И все попались какие-то замечательные! С нами с удовольствием фотографировались, рассказывали о своих нехитрых мечтах. Удивительно, но зная, что в костюмах мы – обычные люди, прохожие не стеснялись рассказывать нам о своих надеждах. Мечтали тогда, у входа в 2017-й год, о разном: духах, книгах, гироскутере. Люди постарше просили у Деда Мороза здоровья себе и близким. Получалось очень уютно: они нам – свои желания, а мы им – надежду, что так все и будет.

Но больше всего мне запомнились две подруги, неспеша гулявшие (а крыло ветром и снегом прилично) по площади. Остановились, немного смущаясь, стали рассказывать о своих мечтах. Сошлись во мнении, что самое дорогое и главное – здоровье и мир. А потом одна из женщин призналась:

– Я ведь домой приехала. Уже много лет живу в другой стране, но родилась и выросла здесь, тут так и живут лучшие подруги. Сегодня решили прогуляться, а тут вы! Спасибо вам огромное, что встретились нам!

В редакцию мы возвращались в каком-то особом состоянии: как будто верилось, что ты и правда Снегурочка, даже если и без длинной косы, а Дед Мороз действительно исполнит все желания, какими бы глобальными они ни были...

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