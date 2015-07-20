По уму и честь

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
Это означает, что жюри конкурса сочло Нурмановых самой высокообразованной семьей из представленных на конкурсе. Что правда, то правда: Сугирбай Абдихамитович работает руководителем центра печатно-полиграфической рекламы «Даму», к тому же он собственный корреспондент республиканской общественно-политической еженедельной газеты «Қазақ үні», вносит большой вклад в развитие дизайна города, занимается благотворительностью, помогает молодым спортсменам. В свободное время глава семьи увлекается поэзией и прозой. Его жена Алма Жаксылыковна – директор областной научной универсальной библиотеки № 2. За многолетнюю работу в библиотечной системе награж­дена нагрудным знаком «Ветеран национальной библиотеки». Под ее руководством коллектив успешно прошел государственную аттестацию.
Стаж семейной жизни Нурмановых – 29 лет. Супруги воспитали двоих сыновей и двух дочерей. Все они практически погодки, с небольшой разницей в возрасте от 24 до 28 лет. Совсем молодые люди, но ставшие заметными в обществе. Айдос, офицер в звании капитана, служит заместителем начальника воинской части Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК. Молодой офицер Нурманов, выполняя ответственную задачу по охране рубежей нашей Родины, показал высокие результаты в боевой и военно-патриотической подготовке, добился успехов в руководстве подразделением, награжден нагрудным знаком Комитета национальной безопасности за бдительность, проявленную в пограничной службе. Куралай окончила школу с отличием. В школьные годы выступала в составе народного танцевального ансамбля «Ақбота», который неоднократно был призером международных и республиканских конкурсов. Затем окончила Государственный медицинский университет им. С. Асфендиярова в Алматы. Сейчас учится в ординатуре и работает по специальности «врач-онколог». Замужем, воспитывает двоих детей. Карлыгаш также окончила школу с отличием. Она серебряный призер республиканских соревнований по дзюдо, неоднократный чемпион области. Окончила аграрный университет в Астане. По специальности геодезист, работает инспектором в Министерстве национальной экономики РК. Замужем, растит дочку. Самый младший из детей Нурмановых, Нурсултан, тоже окончил Казахский национальный университет им. С. Сейфуллина. По специальности он технолог по переработке в пищевой промышленности. Заядлый спорт­смен. Был лучшим игроком волейбольных команд среди студентов Астаны. Имеет большие успехи в армрестлинге. Ныне работает инспектором по карантину растений в Аркалыкской городской территориальной инспекции в АПК Минсельхоза РК. Женат, воспитывает дочку.
Воспитание в семье Нурмановых основано на нравственности, толерантности, национальных традициях и на принципе преемственности поколений. За это она и пользуется уважением в городе.

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