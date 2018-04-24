По вине поджигателя караоке-бара погибли 18 человек в Китае

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Не менее 18 человек погибли, еще пять получили ожоги и травмы в результате пожара в одном из караоке-баров, расположенном в трехэтажном здании, в городе Цинъюань (провинция Гуандун, Южный Китай). Об этом сообщил во вторник информационный портал Sina, передает ТАСС
.
Инцидент произошел ночью, к настоящему моменту возгорание удалось потушить. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.
Причиной пожара в караоке-баре стал поджог, говорится в опубликованном во вторник заявлении полиции города по итогам предварительного расследования.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, полиция ведет поиск подозреваемого в поджоге. По последним данным, правоохранители уже установили подозреваемого.
В телевизионном репортаже сообщается, что в ночь пожара у подозреваемого в поджоге произошла словесная перепалка с другим человеком возле входа в бар. Спустя какое-то время он загородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджог их. Огонь перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором оказался только один выход.