По воде, по суше и по воздуху

Транспортники из 25 стран мира, представители более чем 220 компаний съехались в столицу Казахстана, чтобы обсудить вопросы совершенствования перевозок на Евразийском континенте. В числе делегатов и почетных гостей форума – министры транспорта из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, представители транс­портного сообщества из Беларуси, Германии, России, Ирана, Италии, КНР и ряда других стран.

Открывая мероприятие, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев отметил, что «многоплановое деловое общение на выставке и форуме позволит конструктивно обсудить актуальные проблемы развития транспортной отрасли и наметить пути ее дальнейшего эффективного развития в современных экономических условиях».

Ключевыми вопросами повестки форума стали сближение и интеграция транспорт­ных систем, развитие Среднего коридора (Транскаспийского международного транс­портного маршрута), инновации в области мультимодальных перевозок, повышение эффективности транспортировки грузов и улучшение условий поставок.

В перечне трендов развития отрасли выступающие отметили: маршруты грузопотоков меняются – большее развитие получает Средний коридор, транснацио­нальные компании «выбираются» на сушу – отдают предпочтение железнодорожным и автомобильным перевозкам, в этой связи новую актуальность получают мультимодальные перевозки (транспортировка грузов по одному договору, но выполненная по меньшей мере двумя видами транспорта).

– Популярность Среднего коридора растет. Если по классическому нап­равлению (через Россию и Беларусь. – Прим. ред.) раньше передвигалось порядка трех тысяч автомобилей в год, то в прошлом году – уже свыше 19 тысяч автотранспорт­ных средств, – рассказал журналистам в кулуарах бизнес-форума генеральный директор Союза транспортников KAZLOGISTICS Ерлан Абсатов. – В ближайшие годы планируем увеличить грузопотоки в пять раз, то есть довести их до 100 тысяч автотранспортных средств в год. Это касается и железнодорожного транспорта, в ближайшие 5–10 лет Казахстан планирует нарастить грузоперевозки по этому направлению с одного до пяти миллионов контейнеров в год. Средний коридор длиннее и технологически сложнее, но мы начали его практически реализовывать и чувствуем спрос.

По словам спикера, Средний коридор – альтернативный маршрут, который пролегает через порт Актау – далее по Каспию в Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию – до конечного пот­ребителя в странах Евросоюза.

По словам организаторов форума, грузоперевозки требуют сейчас не только наращивания потоков, но и «бесшовности» их прохождения, увеличения скорости транспортировки по территории десятка государств.

Как бы ни увеличивала наша респуб­лика свои транспортно-логистические возможности, если соседи будут отставать, возникнет эффект «узкого горлышка». Именно поэтому важно перио­дически сверять часы, строить общие планы, развиваться со знаком равенства.

Соответственно, среди целей форума значатся создание площадки для переговоров бизнес-структур, сотрудничество по развитию транзита стран Евразийского континента, не имеющих выхода к морю, поиск партнеров, рынков сбыта и новых маршрутов.

Планируется, что по итогам международной выставки и транспортно-логистического бизнес-форума в транспортную инфраструктуру Казахстана будут прив­лечены дополнительные инвестиции. Кроме того, организаторы рассчитывают на повышение привлекательности республики как транспортного хаба и транзитного пути на маршруте Восток – Запад и Север – Юг.