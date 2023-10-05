По воде, по суше и по воздуху Экономика 5 октября 2023 г. 0:30 11 Дана Рысмухамедова XXVI Международная выставка «Транспорт и логистика» и VI Международный транспортно-логистический бизнес-форум New Silk Way начали работу в Астане в рамках Казахстанской транспортной недели. Транспортники из 25 стран мира, представители более чем 220 компаний съехались в столицу Казахстана, чтобы обсудить вопросы совершенствования перевозок на Евразийском континенте. В числе делегатов и почетных гостей форума – министры транспорта из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, представители транспортного сообщества из Беларуси, Германии, России, Ирана, Италии, КНР и ряда других стран. Открывая мероприятие, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев отметил, что «многоплановое деловое общение на выставке и форуме позволит конструктивно обсудить актуальные проблемы развития транспортной отрасли и наметить пути ее дальнейшего эффективного развития в современных экономических условиях». Ключевыми вопросами повестки форума стали сближение и интеграция транспортных систем, развитие Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), инновации в области мультимодальных перевозок, повышение эффективности транспортировки грузов и улучшение условий поставок. В перечне трендов развития отрасли выступающие отметили: маршруты грузопотоков меняются – большее развитие получает Средний коридор, транснациональные компании «выбираются» на сушу – отдают предпочтение железнодорожным и автомобильным перевозкам, в этой связи новую актуальность получают мультимодальные перевозки (транспортировка грузов по одному договору, но выполненная по меньшей мере двумя видами транспорта). – Популярность Среднего коридора растет. Если по классическому направлению (через Россию и Беларусь. – Прим. ред.) раньше передвигалось порядка трех тысяч автомобилей в год, то в прошлом году – уже свыше 19 тысяч автотранспортных средств, – рассказал журналистам в кулуарах бизнес-форума генеральный директор Союза транспортников KAZLOGISTICS Ерлан Абсатов. – В ближайшие годы планируем увеличить грузопотоки в пять раз, то есть довести их до 100 тысяч автотранспортных средств в год. Это касается и железнодорожного транспорта, в ближайшие 5–10 лет Казахстан планирует нарастить грузоперевозки по этому направлению с одного до пяти миллионов контейнеров в год. Средний коридор длиннее и технологически сложнее, но мы начали его практически реализовывать и чувствуем спрос. По словам спикера, Средний коридор – альтернативный маршрут, который пролегает через порт Актау – далее по Каспию в Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию – до конечного потребителя в странах Евросоюза. По словам организаторов форума, грузоперевозки требуют сейчас не только наращивания потоков, но и «бесшовности» их прохождения, увеличения скорости транспортировки по территории десятка государств. Как бы ни увеличивала наша республика свои транспортно-логистические возможности, если соседи будут отставать, возникнет эффект «узкого горлышка». Именно поэтому важно периодически сверять часы, строить общие планы, развиваться со знаком равенства. Соответственно, среди целей форума значатся создание площадки для переговоров бизнес-структур, сотрудничество по развитию транзита стран Евразийского континента, не имеющих выхода к морю, поиск партнеров, рынков сбыта и новых маршрутов. Планируется, что по итогам международной выставки и транспортно-логистического бизнес-форума в транспортную инфраструктуру Казахстана будут привлечены дополнительные инвестиции. Кроме того, организаторы рассчитывают на повышение привлекательности республики как транспортного хаба и транзитного пути на маршруте Восток – Запад и Север – Юг.