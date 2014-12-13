По военной повестке Свежий выпуск 582 Антон СЕРОВ

Как считает С. Жасузаков, нынешний уровень двусторонних связей, широкий диапазон взаимодействия Казахстана и Индии является реальной основой для расширения военного и военно-технического сотрудничества. Стороны отметили перспективность взаимодействия между Сухопутными войсками, Военно-морскими, Военно-воздушными силами армий двух стран. В ходе пребывания в Индии казахстанская делегация посетила предприятия оборонно-промышленного комплекса, ознакомилась с линиями по выпуску вооружения и военной техники.