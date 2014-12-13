По военной повестке

Свежий выпуск
582
Антон СЕРОВ
Как считает С. Жасузаков, нынешний уровень двусторонних связей, широкий диапазон взаимодействия Казахстана и Индии является реальной основой для расширения военного и военно-технического сотрудничества. Стороны отметили перспективность взаимодействия между Сухопутными войсками, Военно-морскими, Военно-воздушными силами армий двух стран. В ходе пребывания в Индии казахстанская делегация посетила предприятия оборонно-промышленного комплекса, ознакомилась с линиями по выпуску вооружения и военной техники.

Популярное

Все
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Выставка ретроавтомобилей или "Копейка" за миллион
Девять жизней Айсулу Сулейменовой
Как выучить язык? Испытано на себе
Как «обуздать» миграцию
Что нам несут очередные реформы в системе образования?
Вопрос ношения религиозной одежды в школах является сложным и чувствительным
Триумфатор науки Средневековья
Три четверти века
Путешествия по Иртышу
Азиада – прямой путь к Олимпиаде
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №27-НП
Лучшая теория – это практика
Как новенький!
Будет полив
Не только сад…
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №26-НП
Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Как выучить язык и обрести друзей
Муза Каюма Мухамедханова
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Акима Павлодара освободят от должности
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана

Читайте также

Школа для одаренных
На учебу – с комфортом
Живи и радуйся
С фокусом на инклюзивность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]