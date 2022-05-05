По воле народа

В повестку пленарного заседания Мажилиса, прошедшего под председательством спикера Ерлана Кошанова, поправки в Конституционный закон «О республиканском референдуме» были внесены внепланово. Актуальность такой оперативности продиктована безотлагательной повесткой.

Как отметил депутат Берик Бекжанов, поправки разработаны в целях унификации форм бюллетеней, использованных при проведении республиканского референдума.

– Глава государства предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию РК. Это очень уместное предложение, поскольку решение вопросов, касающихся наиболее важных аспектов жизни общества, путем всенародного голосования – это особое проявление народной власти, – сказал депутат.

Законопроектом вводятся нормы по признанию недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ, и признание действительными бюллетеней, в которых указаны все предложенные варианты ответов.

– Однако такие бюллетени не будут учитываться при голосовании. Кроме того, уточняется воля голосующего проголосовать путем проставления любой отметки в бюллетене. Данная норма в свою очередь создает благоприятные условия для граж­дан в процессе осуществления процедуры голосования, – уточнил Берик Бекжанов.

В ходе обсуждения у депутатов возник ряд вопросов. Так, Гульдара Нурумова напомнила, что в действующем Законе «О респуб­ликанском референдуме» при возникновении разногласий по поводу признания действительными бюллетеней при подведении результатов голосования вопрос разрешается участковой комиссией референдума путем голосования. При этом решение принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов комиссии.

– В этой связи вопрос: какими принципами будут руководствоваться члены комиссии при голосовании в случае возникновения разногласий? – спросила она.

По словам члена ЦИК РК Шавката Утемисова, принципы проведения республиканского референдума изложены в статье 4 данного закона и в случае возникновения разногласий главенствующим является принцип гласности.

– Если среди членов избирательной комиссии начались разногласия, то обсуждение и принятие решений должно быть гласным, открытым и прозрачным. Все присутствующие, в том числе наблюдатели, доверенные лица, должны видеть, как этот процесс происходит. При этом есть ряд требований. В первую очередь решение должно быть объективным, оно должно быть принято на основании закона. В статье 28 изложены все случаи, когда бюллетень считается недействительным. Это бюллетень неустановленного образца или же на нем нет подписи члена избирательной комиссии, либо голосующий не отметил ни один из ответов, и четвертый случай – когда невозможно определить волеизъявление голосующего. Вот эти основания закона должны быть соблюдены. Следующее важное требование – это коллегиальность, не менее двух третей голосов должно быть отдано за то или иное решение по данному бюллетеню, – пояснил он.

В целом, как подчеркнула депутат Назиля Раззак, проект закона разработан в целях унифицирования формы бюллетеня, используемого при проведении республиканского референдума, с формой избирательного бюллетеня, применяемого на выборах.

– Законопроект содержит положения, регламентирующие требования к заполнению бюллетеней при проведении рес­публиканского референдума. Предусмотренные изменения и дополнения позволят упростить процедуру голосования и создадут благоприятные условия для выражения волеизъявления граж­дан, – отметила депутат.

Еще один важный одобренный депутатами законопроект позволяет использовать цифровые документы наравне с их бумажной формой. Поправки по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности, разработанные в целях эффективного регулирования общественных отношений в сфере инноваций, цифровизации и информационной безопасности, одобрены в первом чтении. Нововведения направлены на наделение Национального оператора почты функцией по обеспечению дос­тупа к государственным услугам населению, проживающему в сельских населенных пунктах, использование населением цифровых документов наравне с их бумажной формой, а также на цифровизацию регистрации актов гражданского состояния путем выдачи первичных и пов­торных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме и сохранение по желанию услугополучателя их выдачи на бумажном носителе

Кроме того, предусматриваются введение нового понятия «общественно значимая услуга» для дальнейшего проведения общественного мониторинга и оценки качества оказания общественно значимых услуг населению, расширение перечня критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, включив объекты информатизации, нарушение целостности которых может привести к утечке персональных данных.

Также нормами предлагается введение реинжиниринга бизнес-процессов административных органов с применением информационно-коммуникационных технологий с целью сокращения сроков выполнения функций, оптимизации кадровых, материально-технических, финансовых и других ресурсов, исключения излишних организационных процедур (бизнес-процессов). Также предлагается внедрение платформы выявления уязвимостей в объектах информатизации для работы и координации зарегистрированных исследователей информационной безопасности.

Между тем депутаты отметили, что профильное министерство при разработке законопроекта не учло вопрос доступности, а точнее, недоступности интернет-ресурсов для людей с особыми потребностями. Как сказала депутат Жаннат Омарбекова, эту норму пришлось вносить депутатам после обращения избирателей с нарушением слуха и зрения. Она спросила, ведется ли в принципе мониторинг доступности интернет-ресурсов для людей с ограниченными возможностями.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин признал, что вопрос актуальный, и поблагодарил депутатов за работу. Он пообещал, что министерство будет контролировать этот вопрос, для этого создана специальная информационная система.

– Если интернет-ресурс не будет соответствовать потребнос­тям людей с нарушениями слуха и зрения, мы не будем вводить его в производственную эксплуа­тацию. Всецело поддерживаем эти нормы и дальше будем адаптировать систему для людей с ограниченными возможностями, – сказал он.

Согласно повестке, депутаты одобрили две ратификации. Согласно одной из них, Армения будет выплачивать компенсацию в случае вывоза в третьи страны казахстанских нефтепродуктов. Это соглашение определяет условия торгово-экономического сотрудничества между правительствами Казахстана и Армении. Соглашением предусмотрено, что поставка утвержденных перечнем нефтепродуктов из Казахстана в Армению сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами на текущий календарный год, запрещена. Между тем вышеуказанные товары не подлежат вывозу в третьи страны и страны ЕАЭС с территории Республики Армения. В случае выявления казахстанской стороной фактов нарушения Рес­публикой Армения обязательств армянская сторона выплачивает казахстанской стороне суммы компенсации, исчисляемые в долларах США, эквивалентные объему вывозных таможенных пошлин.

Депутаты также одобрили ратификацию Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года.

Были озвучены на пленарном заседании и депутатские запросы. Так, депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков. Он считает, что серьезные реформы, которые идут в отечественной экономике, пока никак не затронули банковскую сферу.

– Но именно сейчас сложилась необходимость принять решительные действия, способные качественно улучшить работу банковской системы, давно отор­вавшейся от нужд населения и реального сектора экономики. Необходимо остановить процесс нескончаемого финансирования частных банков, квазигосударственных посредников и направить средства на создание государственных банков нового поколения, – считает мажилисмен.

В результате ошибочных решений в области развития и регулирования финансового сектора, констатировал он, государство вынуждено наращивать кредитование экономики.

– По причине отсутствия специализированных банков деньги из бюджета вместо реализации социальных программ направляются в экономику через различные квазигосударственные структуры, институты развития с привлечением частных банков. Например, по сельскому хозяйству, несмотря на ликвидацию отдельного холдинга «Казагро», ситуация с прозрачностью финансирования никак не изменилась. Кредитование отрасли из республиканского бюджета идет через микрокредиты по линии акиматов, субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам, – констатировал Айкын Конуров.

В сфере промышленности, продолжил он, кредитные ресурсы из бюджета идут по многоэтажной схеме через холдинг «Байтерек», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития промышленности».

– Все это называется красивым термином «повышение доступности финансовых услуг». Но на самом деле за этим стоит постоянное спонсирование неэффективной частной банковской системы, которая не в состоянии генерировать доступные кредитные ресурсы, – считает Айкын Конуров.

По его мнению, по такой же схеме работал и Банк развития Казахстана, который не сумел стать полноценным государственным банком.

– Нам нужна принципиально новая банковская система, ориентированная не на спекулятивный доход и подчинение экономики своим интересам, а на содействие развитию производственного потенциала. Это невозможно без прямого участия государства через создание государственных банков. Как минимум это касается двух базовых отраслей – сельского хозяйства и промышленности. Стране для развития крайне необходимы государственные «Агробанк» и «Промстройбанк», – уверен мажилисмен.