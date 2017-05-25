​По вопросам безопасности

Помощник Президента – секретарь Совета безопасности РК Владимир Жумаканов принимает участие в VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие, организованное Совбезом России, проходит в Тверской области с участием делегаций из более чем 90 стран.

Одна из основных тем обсуждения участников встречи – сотрудничест­во в сфере обеспечения международной информационной безопасности. В своем выступлении Владимир Жумаканов отметил важность много­сторонних и скоординированных усилий мирового сообщества по противодействию рискам, вызовам и угрозам в информационной сфере.

На полях мероприятия также состоялся ряд двусторонних встреч секретаря Совбеза РК с коллегами из других государств. В ходе бесед обсуждены актуальные вопросы региональной и международной безопасности.