Были обсуждены основные направления развития отрасли, меры по увеличению поголовья крупного рогатого скота и производству высококачественной говядины, в том числе для экспорта, а также формированию животноводческих ферм. Кроме того, рассмотрены механизмы финансирования фермерских хозяйств, расширения кредитных возможностей и привлечения стратегических инвесторов в отрасль.

В работе совещания приняли участие казахстанские ученые, меж­дународные эксперты, представители животноводческих хозяйств, НПП «Атамекен», а также акимы областей в режиме селектора. С докладами выступили заместитель Премьер-министра РК – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, председатель НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, директор представительства Азиатского банка в РК Джованни Капаннелли, главный менеджер «Cedar Meats Австралия» Э. Л. Фернихоф, аким Ерейментауского района Акмолинской области Ермек Нугманов, руководитель КХ «Каршыга» (Актюбинская обл.) А. Жетенов и другие.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам улучшения бизнес-климата в стране. В ходе совещания обсуждены предложения Национальной палаты «Атамекен» о мерах по увеличению доли местного содержания в закупках, а также о проекте Плана по повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. 

