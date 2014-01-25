Политика
По вопросам двустороннего партнерства

Посол проинформировал спикера Сената о внутриполитическом и социально-экономическом развитии Грузии, а также реализации совместных с Казахстаном инвестиционных проектов.

Подчеркнув дружественный характер и перспективность двусторонних отношений, К. Токаев передал приглашение грузинским парламентариям посетить Казахстан для ознакомления с современным развитием страны. Спикер Сената проинформировал грузинского дипломата об основных положениях недавнего Послания Президента Нурсултана Назарбаева.

В этот же день К. Токаев встретился с резидентом-координатором ООН, Постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане Стивеном Туллом. Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана и ООН. С. Тулл проинформировал спикера Сената о деятельности ПРООН в нашей стране. К. Токаев подчеркнул приоритетный характер взаимодействия Казахстана с ООН, универсальной и безальтернативной организацией.

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