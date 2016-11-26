​По вопросам двусторонних отношений

Свежий выпуск
450

В рамках обмена мнениями о перспективах двусторонних отношений особое внимание было уделено развитию межпарламентского сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов. Дж. Крол сообщил о намерении американских конгрессменов посетить Астану в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017». Д. Назарбаева проинформировала посла о законотворческой деятельности Парламента и работе Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената. Собеседники обсудили различные аспекты поддержания глобальной и региональной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В ходе встречи с послом Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Гурмом бен Саидом Аль Малханом речь шла о перспективах двустороннего сотрудничества в свете итогов недавнего визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Саудовскую Аравию.

Дипломат проинформировал сенатора о предоставлении Казахстану медицинского оборудования на сумму 3,4 млн долларов. Сенатор выразила благодарность руководству Саудовской Аравии за предоставленную помощь, подчеркнув, что Королевство стало одним из первых государств, поддерживающих проводимые в нашей республике социально-экономические и политические реформы, и продолжает помогать Казахстану в достижении целей, имеющих социальную важность.

Также состоялась беседа председателя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дариги Назарбаевой с экс-министром обороны Израиля генерал-лейтенантом Шаулем Мофазом.

В ходе встречи собеседники отметили, что новый импульс взаимодействию между нашими странами должен придать намеченный на декабрь текущего года официальный визит в Астану Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Д. Назарбаева отметила близость позиций наших государств в вопросах укрепления глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и развития диалога между цивилизациями. 

Популярное

Все
Билет в детство
Сильные духом
В зоосаде новый питомец
О наших сокровищах узнает весь мир
Ни к селу ни к городу
Полтора века на страже здоровья
Общайтесь и не стесняйтесь!
Наши – везде!
Позитивные тенденции
Обновление на основе проектов
Сила бирюзового паспорта
Векторы тюркской интеграции
«Ты здесь на везение не уповай...»
В поисках проекта-флагмана
Природы неусыпный часовой
Активная позиция приветствуется
Бронтозавры и стегозавры
Сами придумали – сами возмущаются
Кому доверить кресло?
Лесные «глюки»
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
В Казахстане посчитали население
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Казахский мейнстрим-кинематограф
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Активная позиция приветствуется
Кому доверить кресло?
Главней всего – погода в доме
Ничего не вижу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]