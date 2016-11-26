​По вопросам двусторонних отношений

В рамках обмена мнениями о перспективах двусторонних отношений особое внимание было уделено развитию межпарламентского сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов. Дж. Крол сообщил о намерении американских конгрессменов посетить Астану в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017». Д. Назарбаева проинформировала посла о законотворческой деятельности Парламента и работе Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената. Собеседники обсудили различные аспекты поддержания глобальной и региональной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В ходе встречи с послом Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Гурмом бен Саидом Аль Малханом речь шла о перспективах двустороннего сотрудничества в свете итогов недавнего визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Саудовскую Аравию.

Дипломат проинформировал сенатора о предоставлении Казахстану медицинского оборудования на сумму 3,4 млн долларов. Сенатор выразила благодарность руководству Саудовской Аравии за предоставленную помощь, подчеркнув, что Королевство стало одним из первых государств, поддерживающих проводимые в нашей республике социально-экономические и политические реформы, и продолжает помогать Казахстану в достижении целей, имеющих социальную важность.

Также состоялась беседа председателя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дариги Назарбаевой с экс-министром обороны Израиля генерал-лейтенантом Шаулем Мофазом.

В ходе встречи собеседники отметили, что новый импульс взаимодействию между нашими странами должен придать намеченный на декабрь текущего года официальный визит в Астану Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Д. Назарбаева отметила близость позиций наших государств в вопросах укрепления глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и развития диалога между цивилизациями.