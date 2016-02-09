​По вопросам энергетики

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В ходе встречи В. Школьник доложил Главе государства о ситуации в неф­тегазовом секторе, электроэнергетике, сфере охраны окружающей среды, атомной отрасли и других направлениях деятельности ведомства.

Также были рассмотрены меры, принимаемые министерством и Правительством по преодолению кризисных явлений, связанных с низкими ценами на углеводородное сырье.

Глава государства обратил внимание на необходимость реализации всех пер­с­пективных проектов в энергетической отрасли, включая запуск месторождения Кашаган, проект расширения месторождения Тенгиз, вторую фазу расширения Карачаганакского проекта.

Министр энергетики сообщил, что предусмотренное снижение объема добычи нефти в текущем году до 77 млн тонн в последующем планируется восполнить за счет ввода месторождения Кашаган.

– Низкая цена на нефть вынудила все компании пересмот­реть свои бюджеты в сторону сокращения и серьезно заняться уменьшением себестоимости продукции. Как и во всем мире, введен режим экономии, но при этом не допущено увольнение рабочих из нефтегазового сектора страны, – сказал В. Школьник.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.