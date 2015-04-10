По вопросам миграционной политики

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Глеб МАЛЫХ, Астана
– Для реализации задачи вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира регулирование миграционных процессов становится важным направлением социально-экономического развития страны, призванным обеспечить потребности экономики высококвалифицированными кадрами за счет привлечения иностранных работников, – сообщил на открытии заседания вице-министр нацио­нальной экономики Тимур Жаксылыков.
Стороны обсудили ряд вопросов, включая работу над Договором о пенсионном обеспечении трудящихся и упрощение пограничного контроля на внутренних границах ЕАЭС.
По словам вице-министра, отмена требований на получение разрешений на работу в рамках Союза оказывает положительное влияние на динамику взаимных миграционных потоков. Так, в 2014 году отмечается рост численности граждан Казахстана, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Беларусь в 3,9 раза и в Российской Федерации – на 27%. В свою очередь в РК отмечен рост численности трудящихся РБ – в 1,6 раза и трудящихся РФ – на 22%.
Одной из задач Консультативного комитета является выработка предложений в части формирования договорно-правовой базы для осуществления единой миграционной политики.

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