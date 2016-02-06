​По вопросам национальной безопасности

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения национальной безопасности.

Президент отметил, что в настоящее время Служба внешней разведки выходит на новый этап своего развития. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что с учетом усложняющейся геополитической обстановки в мире и растущей угрозы со стороны международного терроризма наша страна должна укрепить работу по защите своих интересов за рубежом.

В свою очередь Г. Байжанов доложил о ходе реализации поставленных перед ведомством задач, включая совершенствование системы отбора и подготовки кадров.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.