По вопросам науки и культуры

В Satbayev University Государственный секретарь ознакомился с презентацией научной работы, выдвинутой на соискание Государственной премии Республики Казах­стан в области науки и техники имени аль-Фараби, а также с проектами, реализуемыми совместно с международными компаниями.

В КазНУ им. аль-Фараби Крымбек Кушербаев обсудил ход подготовки к предстоящим в 2020 году мероприятиям по случаю празднования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби.

Также Госсекретарь, аким Алма­ты, руководство Минис­терства культуры и спорта, киностудии рассмотрели вопросы развития АО «Казахфильм».

В тот же день Крымбек Кушербаев встретился с коллективом Казахской академии питания и ознакомился с проектом, также представленным на соискание Государственной премии Респуб­лики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Крымбек Кушербаев принял ряд деятелей культуры и науки, экспертов.