фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В совещании также приняли участие Премьер-Министр К. Масимов, руководитель Администрации Президента Н. Нигматулин, руководители организаций и ведомств, курирующих отрасль.

В ходе встречи были рассмотрены аспекты энергетической политики государства в условиях нестабильности мировых цен на углеводородное сырье. Кроме того, были обсуждены вопросы обеспечения газом южных регионов Казахстана в зимний период, оптимизации деятельности и развития инфраструктуры в сфере транспортировки энергоносителей.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.