Статьи По вопросам поддержки бизнеса Фарид Юмашев, Анна Вегель

Выступая на съезде, Премьер-министр подчеркнул, что основой работы Правительства является решение задач, поставленных Главой государства в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».



В рамках Третьей модернизации ведется ускоренная технологичес­кая модернизация промышленнос-ти, которая повысит производительность и конкурентоспособность предприятий. В то же время автоматизация процессов приведет к высвобождению работников.



В связи с этим Правительство ведет работу по созданию новых производств и стимулированию сервисной экономики, которая соз­даст новые рабочие места, принимаются меры по дерегулированию, сокращается количество разрешительных документов, устраняются законодательные барьеры.



Для развития IТ-технологий изу­чается опыт технопарков США в Кремниевой долине, Иннополиса в России и Парка высоких технологий в Беларуси. В Астане на базе объектов ЭКСПО-2017 создается международный стартап-хаб.



В работе съезда приняли участие свыше 500 бизнесменов, с приветственным словом к делегатам обратился председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев.



По предварительным итогам совместной работы Правительства и НПП «Атамекен» выступили председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, министры: по инвестициям и развитию – Женис Касымбек, национальной экономики – Тимур Сулейменов, финансов – Бахыт Султанов, председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.



Как отметили участники встречи, за годы работы НПП «Атамекен» доказала свою состоятельность и профессионализм: успешно осуществлены все основные планы, касающиеся магистральных нап­равлений развития, палата стала эффективной и авторитетной площадкой для диалога бизнеса и власти по обсуждению и решению актуальных проблем, мешающих развитию, поддержке отечественного предпринимательства.



Одной из острых тем, вызвавших дискуссии среди делегатов, стала проблема лжепредпринимательства. Как сообщил заместитель председателя НПП Рустам Журсунов, палата долго добивалась декриминализации этого состава преступления. И вот самой ожидаемой законодательной корректировке дан зеленый свет: блок из 38 поправок одобрен во втором чтении в Мажилисе Парламента. Таким образом, заключил заместитель председателя Нацпалаты, «государство переходит от карательных мер к партнерским отношениям».



В НПП по линии защиты бизнеса поступило свыше 18 тыс. обращений. Юристы «Атамекена» защитили имущественные права предпринимателей на 81,6 млрд тенге. Это – отмененные штрафы, пеня, возвращенные госорганами деньги, а также стоимость сохраненного для бизнеса имущества.



Заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, также принявший участие в IV съезде НПП «Атамекен», рассказал о мерах по защите бизнеса в рамках уголовного процесса. В первую очередь он отметил декриминализацию некоторых статей Уголовного кодекса.



– Изменены подходы к возбуждению дел по экономическим прес­туплениям, они регистрируются только при наличии актов проверок и ущерба, – сообщил Марат Ахметжанов. – Разработаны поправки в статьи УК, связанные с гуманизацией уголовных правонарушений в экономической сфере, где ключевыми нововведениями является декриминализация лжепредпринимательства. По 13 статьям РК снижаются размеры наказаний, по 6 статьям предусмотрено освобождение от ответственности лиц, впервые совершивших преступление, по 3 тяжким статьям вводится альтернативное наказание в виде кратных штрафов.



По его словам, декриминализация лжепредпринимательства не повлечет негативных последствий, так как уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов остается. Основной акцент будет сделан на тех, кто работает недоб­росовестно.



В свою очередь заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев добавил, что в Казахстане реализуется принципиально новая модель противодействия коррупции, пост­роенная на антикоррупционном просвещении, профилактике и наказании. В декабре 2016 года между НПП «Атамекен» и Агентством по противодействию коррупции был подписан проект «дорожной карты». С начала текущего года проводится внешний анализ рис­ков в 16 наиболее значимых для развития бизнеса сферах.



– «Дорожная карта» является важным инструментом для обеспечения защиты прав предпринимателей, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих развитию коррупции, – подчеркнул заместитель председателя агентства. – Результаты проделанной работы по каждой сфере рассматриваются на селекторном совещании с участием представителей «Атамекена», депутатов Парламента, госорганов, членов общественных объединений и СМИ. По итогам вырабатываются дополнительные рекомендации. Участие депутатов обеспечивает объективную оценку ситуации в бизнес-среде и выработку конкретных предложений.



Делегатами съезда в первый день его работы также был заслушан и утвержден ежегодный отчет об итогах деятельности НПП, уточнен индикативный среднесрочный бюджет палаты на 2017–2019 годы, произведены довыборы в президиум.



Председателем президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» на новый четырехлетний срок вновь избран Тимур Кулибаев.

