​По вопросам Послания

В Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам реализации Послания Президента страны народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», а также основным задачам государственных органов на 2018 год.

В ходе заседания заслушана информация по направлениям развития заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева, министров: иностранных дел – Кайрата Абдрахманова, национальной экономики – Тимура Сулейменова, по инвестициям и развитию – Жениса Касымбека, финансов – Бахыта Султанова, по делам религий и гражданского общества – Нурлана Ермекбаева, оборонной и аэрокосмической промышленнос­ти – Бейбута Атамкулова, внутренних дел – Калмуханбета Касымова, информации и коммуникаций – Дау­рена Абаева, юстиции – Марата Бекетаева, труда и социальной защиты населения – Тамары Дуйсеновой, образования и науки – Ерлана Сагадиева, здравоохранения – Елжана Биртанова и других.