​По вопросам правоохранительной системы

Вопросы практического применения инициированных Президентом Казахстана законов обсуждены в ­Алматы на выездном заседании Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, которое состоялось под председательством его руководителя Нурлана Абдирова.

Прежде всего речь шла о Законе «О прокуратуре», законодательных поправках по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, а также гуманизации уголовного законодательства в экономической сфере.

Приветствуя участников заседания, Нурлан Абдиров напомнил, что Президент Казахстана на открытии 4-й сессии Парламента VI созыва поручил депутатам рассмотреть вопросы дальнейшей гуманизации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности, а также взаимодействия правоохранительных органов и населения.

Наряду с этим в прошлом году Парламент принял инициированные Главой государства поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также новый закон, регулирующий деятельность прокуратуры. Оба закона уже вступили в силу.

В связи с этим участники заседания акцентировали внимание на практическом применении этих законов, возникающих на практике проблем, а также на обсуждении путей их решения.