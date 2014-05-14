По вопросам развития финансового сектора

Принявший участие в заседании председатель Национального банка Кайрат Келимбетов представил информацию о текущей ситуации, в том числе о ключевых проблемах и внешней конкурентоспособности финансового сектора, а также об основных принципах и приоритетах развития финансового сектора республики до 2030 года.

Было отмечено, что развитие финансовой системы Казахстана носит неустойчивый характер и обусловливается наличием ряда проблем. Недостаточная вовлеченность банковского сектора в процесс финансирования малого и среднего бизнеса, рост высокорисковых потребительских кредитов, низкий уровень доли активов страховых организаций в ВВП, низкая ликвидность рынка ценных бумаг стали причинами разработки Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года.

Основной целью концепции являются создание конкурентоспособного финансового сектора и повышение его эффективности в перераспределении ресурсов в экономике на базе лучших международных стандартов, включая стандарты Организации экономического сотрудничества и развития.

Концепцией развития финансового сектора предполагается реализация ряда задач, среди которых снижение издержек общества и государства на поддержание устойчивости финансовой системы в случае возникновения потенциальных шоков, а также повышение эффективности финансового сектора в условиях экономической интеграции и глобализации. Кроме того, документом предусмотрено совершенствование инфраструктуры и создание оптимальных условий для качественного развития финансовой системы и расширение ресурсов роста финансового сектора, в том числе за счет финансовых продуктов, отвечающих потребностям экономики.

В ходе собрания депутатами Мажилиса был озвучен ряд вопросов и проблем, которые, по их мнению, не нашли должного отражения в проекте Концепции развития финансового сектора. Так, по мнению мажилисменов, недостаточно отражены конкретные перспективы развития рынка ценных бумаг. Если для банков и страховых компаний были поставлены хоть какие-то плановые показатели: например, объем страхового рынка к 2020 должен увеличиться в 2–2,5 раза, то по фондовому рынку нет четких параметров. Нет видения в вопросах размещения пенсионных активов ЕНПФ и управления ими, остается открытым вопрос о том, будет ли ЕНПФ участвовать в долгосрочном фондировании банков и развитии фондового рынка.

Основной задачей для государства на сегодня является достижение стабильно высокого роста кредитов в корпоративный сектор. Вместе с тем в концепции не изложены планы по достижению данного роста, меры по увеличению их спроса, снижению процентных ставок по кредитам, уменьшения доли проблемных кредитов и роста потребительского кредитования.

Мажилисмены-нуротановцы выразили уверенность, что высказанные замечания будут учтены разработчиками концепции.

Адия КЕНЖЕГУЛОВА