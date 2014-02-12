По вопросам регионального партнерства

В мире
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Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Центральной Азии. Подчеркнуто повышенное внимание международных организаций к проб­лемам водопользования в регионе, пограничным вопросам и положению в Афганистане. К. Токаев отметил, что Казахстан уделяет серьезное внимание парламентскому измерению международного сотрудничества. Спикер также подчеркнул готовность Сената к должному законодательному обеспечению деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств, созданного по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева.

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