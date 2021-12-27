По вопросам субсидирования

Проблемы, поднимаемые автотранспортными компаниями, рассмотрены в ходе очередного совещания под председательством первого заместителя Премьер-министра Алихана Смаилова.

В ходе встречи представителями НПП «Атамекен» озвучен ряд вопросов, поднимаемых субъектами предпринимательства. В частности, проблема субсидирования в сфере пассажирских автоперевозок, где наблюдается высокая степень изношенности автобусов.

По информации пресс-службы Премьер-министра, в текущем году на субсидирование городских маршрутов акиматами выделено на 75% больше средств по сравнению с 2020-м. В этой связи первый вице-премьер поручил профильному министерству на ежеквартальной основе продолжать ревизию исполнения акиматами комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок и действующего законодательства по обеспечению субсидирования.

Также обсуждены меры, направленные на поддержку грузовых автоперевозчиков в рамках принятой в сентяб­ре текущего года Дорожной карты по развитию в респуб­лике международных грузовых перевозок.

Уполномоченному органу поручено совместно с представителями бизнеса проработать дополнительные предложения для их внесения в этот программный документ.

Вместе с тем поднимался и вопрос, касающийся возможности освобождения операторов международных автомобильных перевозок сроком до 2025 года от уплаты сбора за первичную регистрацию для седельных тягачей.

Начиная со 2 июля 2020 года по 1 января 2021-го седельные тягачи, приобретаемые для международных грузовых перевозок, были освобождены от сбора за первичную регистрацию. Предлагается возобновить данную меру до 2025 года. Данная поправка в проект закона будет внесена в начале следующего года.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, сбор за первичную регистрацию для седельных тягачей сроком эксплуатации от трех до пяти лет составляет 350 МРП.